Netflix ha appena pubblicato il trailer della terza e ultima stagione di Narcos: Messico (Narcos: Mexico) lo spin-off di Narcos, serie basata sulla biografia di Pablo Escobar, creata da Chris Brancato, Carlo Bernard e Doug Miro.

Il trailer di Narcos: Messico Stagione 3, sarà l’ultima stagione

Si conclude quindi con la terza stagione Narcos: Messico, lo spin-off di Narcos incentrata sull’origine del cartello di Guadalajara uscita per la prima volta il 16 novembre 2018.

La terza stagione di Narcos: Messico fa un leggero salto temporale nel mondo della droga degli anni ’90. I cartelli del Messico stanno prosperando, grazie alla crescente globalizzazione del commercio di droga, ma più soldi significa anche più pericolo. Emerge, come mostrato nel trailer, una nuova generazione di kingpins messicani. Ma in questa guerra, la verità è la prima vittima e ogni arresto, omicidio e cattura non fa che allontanare ulteriormente la vera vittoria.

Eric Newman, l’ex showrunner di Narcos ha dichiarato:

“Si può guardare alla prima stagione di Narcos: Messico come al consolidamento del potere, e alla seconda stagione come alla sua erosione e poi al caos. Se si considera il capitolo messicano di Narcos come un’accelerazione verso il caos, la fine della seconda stagione è il momento in cui ci sleghiamo. Stiamo sfrecciando fuori controllo, verso un presente incredibilmente sanguinoso.”

Qui sotto potete guardare il trailer:

Molti membri delle stagioni precedenti riprendono i loro ruoli: Scoot McNairy (l’attore di Batman vs Superman) torna nei panni dell’agente della DEA Walt Breslin, insieme a José María Yázpik (Amado Carillo Fuentes), Alfonso Dosal (Benjamín Arellano Félix), Mayra Hermosillo (Enedina Arellano Felix), Matt Letscher (agente della DEA James Kuykendall), Manuel Masalva (Ramón Arellano Félix), Alejandro Edda (Joaquín “El Chapo” Guzmán) e Gorka Lasaosa (Héctor Palma).

Tra le new entry: Luis Gerardo Méndez nei panni di un poliziotto di Juarez, Victor Tapia, Alberto Guerra che sarà il volto del trafficante Ismael ‘El Mayo’ Zambada e Luisa Rubino che sarà Andrea Nuñez, una giornalista che vuole smascherare la corruzione. Benito Antonio Martínez Ocasio sarà Arturo ‘Kitty’ Paez, un membro dei Narco Juniors insieme a Beau Mirchoff che interpreta Steve Whipple e Alejandro Furth nel ruolo di Ramon Salgado.

La terza stagione di Narcos: Messico debutterà il 5 novembre solo su Netflix. Recuperate il DVD della prima stagione di Narcos: Messico disponibile su Amazon!