Il trailer di Shenmue the Animation, tutte le info dal NYCC

Shenmue the Animation è una serie televisiva anime co-prodotta da Crunchyroll e Adult Swim e animata da Telecom Animation Film, basata sull’omonima serie di videogiochi di Sega. Ciò che si sapeva finora è che l’anime avrebbe avuto 13 episodi e poco altro.

Ora maggiori informazioni sono state rivelate durante il New York Comic Con.

Shenmue the Animation: tutte le nuove informazioni

Shenmue the Animation è diretto da Chikara Sakurai, che in precedenza ha lavorato su One-Punch Man, i film di Naruto Shippuden e Sailor Moon Super S The Movie. Come il recente Fena: Pirate Princess e il prossimo Blade Runner: Black Lotus, la nuova serie è stata sviluppata in collaborazione tra Adult Swim e la società di streaming anime Crunchyroll.

Ulteriori dettagli sullo show, compreso il cast e la data di uscita, non sono stati annunciati all’evento, ma è stata mostrata la prima key visual della serie, che ritrae Ryo Hazuki che combatte l’uomo che ha ucciso suo padre, Lan Di:

Questa la nuova key visual:

Questa la sinossi:

Basato sulla serie di giochi SEGA, SHENMUE segue il viaggio di Ryo Hazuki. Dopo aver assistito all’omicidio di suo padre nel dojo di famiglia, Ryo dedica la sua vita a trovare il responsabile, una missione che lo porta dalle strade di Yokosuka, in Giappone, alla tentacolare metropoli di Hong Kong e oltre. Presto imparerà che forze più grandi e mistiche sono in gioco mentre si allena per diventare l’artista marziale definitivo nella sua ricerca di vendetta.

E qui sotto potete guardare il nuovo trailer:

Il trailer del nuovo anime suggerisce che lo show adatterà principalmente gli eventi del primo gioco. Una data di uscita finale per la serie non è stata annunciata, ma dovrebbe essere presentata in anteprima nel 2022.

Vi ricordiamo che la trilogia di videogiochi di Yu Suzuki, Shenmue ha debuttato su Dreamcast nel 1999. Il secondo capitolo ha debuttato sempre per la stessa console nel 2000 e nel 2002 è approdato su Xbox. Per il terzo capitolo invece si è dovuto attendere di più. È uscito infatti nel 2019 su Playstation 4. Una versione rimasterizzata dei primi due capitoli è uscita nel 2018 per Playstation 4 e Xbox One. Potete recuperare il gioco su Amazon!