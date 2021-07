Blade Runner: Black Lotus, nuovo trailer sulle note di Alessia Cara

Lo staff e il cast della serie anime Blade Runner: Black Lotus hanno presentato un nuovo trailer e la locandina durante il loro panel in streaming al Comic-Con@Home 2021 che ha avuto luogo ieri. Durante la presentazione è inoltre stato annunciato che la cantautrice vincitrice del Grammy Award Alessia Cara sta contribuendo alla colonna sonora della serie.

Blade Runner: Black Lotus – informazioni e sinossi

La serie anime di fantascienza analizza più da vicino chi sta guidando il mondo all’indomani degli eventi mostrati nel cortometraggio animato Blade Runner: Black Out 2022, dopo la Tyrell Corporation del film originale Blade Runner, ambientato nel 2019 (acquistate qui su Amazon la vostra copia in Blu-Ray 4K di Blade Runner: The Final Cut – Steelbook Edition ), e prima della Wallace Corporation del sequel Blade Runner 2049.

A differenza dei film, la serie è ambientata dal punto di vista della preda: una replicante o un essere umanoide creato artificialmente. Lo staff ha sottolineato che la serie anime riflette il mondo distopico e i temi anticapitalisti del romanzo originale di Philip K. Dick Il cacciatore di androidi (Do Androids Dream of Electric Sheep?). Per questo motivo riflette anche ciò che sta accadendo nel mondo reale in quanto, nonostante la divisione di classe, la discriminazione e l’alienazione, potrebbe esserci ancora spazio per amore e speranza.

Il cast include:

Arisa Shida nei panni di Elle, una replicante creata per uno scopo segreto e sconosciuto, Shinshū Fuji sarà Joseph, una figura misteriosa che possiede una discarica di pezzi di ricambio a Los Angeles, Takako Honda nei panni di Alani Davis, una nuova recluta della polizia di Los Angeles, Takaya Hashi sarà Niander Wallace Sr, fondatore e CEO della Wallace Corporation, Takehito Koyasu nel ruolo di Niander Wallace Jr, un brillante scienziato che lavora per suo padre, Taiten Kusunoki nei panni di Marlowe, un letale Blade Runner, Yoshiko Sakakibara nel ruolo di Josephine Grant, la moglie del capo della polizia, Hochu Otsuka sarà Earl Grant, capo della polizia del LAPD, Takayuki Kinba come Doc Badger, un commerciante del mercato nero, Masane Tsukayama nei panni del senatore Bannister, un politico con forti sentimenti per la produzione di replicanti. Akio Nojima sarà il Dottor M, un brillante dottore e professore di medicina, Kazuki Yao nel ruolo di Hooper, un giornalista al soldo della Wallace Corporation.

Crunchyroll e Adult Swim stanno collaborando con Alcon Entertainment per produrre la serie anime televisiva di 13 episodi basato su Blade Runner 2049, il sequel del film Blade Runner del 1982. La storia della serie si svolgerà nel 2032, tra i due film, e includerà alcuni personaggi familiari.

Shinji Aramaki (Ultraman, Appleseed) e Kenji Kamiyama (Ultraman, Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) stanno dirigendo tutti gli episodi per Sola Digital Arts. Entrambi i registi hanno precedentemente lavorato insieme su Ultraman e Ghost in the Shell: SAC_2045. Shinichiro Watanabe (Cowboy Bebop, Samurai Champloo) è produttore creativo della serie.

Andrew Kosove, Broderick Johnson, Laura Lancaster e Al-Francis Cuenca di Alcon Entertainment sono i produttori esecutivi del progetto insieme a Joseph Chou di Sola Digital Arts. L’esecutivo di Alcon Ben Roberts è co-produttore esecutivo e Mitsuhisa Ishikawa di Production I.G è un consulente di produzione.

Blade Runner: Black Lotus – locandina e trailer

Qui di seguito potete trovare la locandina ufficiale…

…e il nuovo trailer di lancio per la serie, che include anche la canzone originale Feel You Now di Alessia Cara:

Blade Runner: Black Lotus arriverà questo autunno, ma non è ancora stata annunciata una data di uscita precisa.