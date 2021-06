Fena: Pirate Princess – rivelati teaser, cast, staff e key visual

Come annunciato qualche mese fa Crunchyroll e Adult Swim stanno collaborando per la produzione di un nuovo anime originale intitolato Fena: Pirate Princess, che sarà disponibile per lo streaming nell’estate del 2021. Oltre a un teaser, Crunchyroll ha rivelato anche delle informazioni sul cast, sui membri dello staff, ha condiviso il character art di Fena e una key visual.

Fena: Pirate Princess – il nuovo anime di Crunchyroll e Adult Swim

Fena: Pirate Princess sarà composto da 12 episodi e arriverà su Toonami, in versione doppiata e Crunchyroll, in versione sottotitolata, nel 2021.

Questa la key visual:

Kazuto Nakazawa (B: The Beginning, Kill Bill) è il direttore dell’anime e Production I.G. si occupa dell’animazione. Asako Kuboyama si occupa della sceneggiatura, mentre la composizione della musica è a opera di Yuki Kajiura. FlyingDog dirige e produce la colonna sonora della serie.

Crunchyroll descrive così la trama:

La serie parla di una giovane orfana, Fena Houtman. Fena è stata cresciuta su un’isola in cui non si può sperare di diventare qualcosa di meglio di una schiava per essere usata e poi gettata via dai soldati dell’Impero Britannico. Ma Fena è qualcosa di più che un’orfana bisognosa d’aiuto. Quando il suo misterioso passato riemerge, Fena rompe le catene dei suoi oppressori. Il suo obiettivo: forgiare una nuova identità, libera dalle costrizioni e cercare un luogo a cui possa realmente appartenere e scoprire i misteri che si celano dietro la parola “Eden”. È la storia di una vita di avventure che lei e la sua ciurma di reietti e improbabili alleati vivranno, cercando di raggiungere i propri scopi!

Il cast include: Asami Seto nel ruolo di Fena Houtman, Ryota Suzuki come Yukimaru, Takahiro Sakurai come Shitan, Aoi Yuki è Karin, Gen Sato è Enju, Ryota Osaka nel ruolo di Kaede, Jun Osuka è Tsubaki, Shintaro Tanaka come Makaba, Manabu Muraji è Salman e Hiroaki Hirata è Otto.

Qui sotto il teaser:

Recuperate il primo volume della nuova edizione di One Piece disponibile su Amazon!