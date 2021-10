Sony Pictures e Warner Bros. Italia hanno diffuso il trailer italiano di Ghostbusters: Legacy che arriverà nelle sale italiane il prossimo 18 novembre.

Callie (Carrie Coon) e i suoi due figli, Trevor (Finn Wolfhard) e Phoebe (Mckenna Grace) notano qualcosa di strano nel loro quartiere di Summerville, in Oklahoma, tanto che i ragazzi decideranno presto di collaborare con il sismologo e insegnante di scuola estiva Mr. Grooberson (Paul Rudd). Nel cast di Ghostbusters: Legacy troveremo anche Bokeem Woodbine, Celeste O’Connor, Logan Kim e Annie Potts (nel ruolo della storica segretaria degli Acchiappafantasmi, Janine), oltre a Sigourney Weaver, Ernie Hudson, Dan Aykroyd e Bill Murray.

Eccovi il trailer:

Durante lo scorso NYCC, Jason e Ivan Reitman hanno parlato della genesi di Ghostbusters: Legacy. Mentre Jason ha risposto scherzando sul fatto che nel lontano 1977 i suoi genitori decisero di avere un figlio, suo padre ha risposto più seriamente:

Ho avuto la fortuna di ricevere una grande idea da Dan Aykroyd. Lui mi ha mandato una sceneggiatura di 80 pagine e abbiamo fatto il film nel 1984, correndo fino in fondo. Ed è incredibile come avete risposto e voglio solo ringraziarvi tutti per essere qui oggi e aver resistito per quasi 40 anni. Circa due anni e mezzo fa, tre anni fa, Jason è venuto e ha detto, “sapete, voglio parlarvi di un’idea di Ghostbusters che avevo.