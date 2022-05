Vi avevamo riportato della morte di George Pérez, il leggendario disegnatore DC, il 6 maggio 2022 a causa di un cancro terminale al pancreas. Ora la DC ha deciso di celebrare quello che sarebbe stato il 68° compleanno dell’iconico creatore di fumetti per tutto il mese di giugno con la diffusione di due pagine in onore di una delle figure più amate della comunità dei fumetti.

Il tributo della DC in onore di George Pérez

Il tributo sarà caratterizzato da due pagina: la prima un’immagine illustrata da una rosa di artisti multigenerazionali all-star tra cui Alex Ross, Jim Lee, José Luis García-López, Todd McFarlane, Colleen Doran, Dave Gibbons, Dan Jurgens, e molti altri. L’immagine presenta tutti i personaggi DC per i quali Pérez era meglio conosciuto nella sua carriera nonché anche lo stesso autore circondato dai New Teen Titans e Deathstroke disegnati da García-López. La seconda pagina presenta una chiave che identifica i personaggi e gli artisti che hanno partecipato.

Ogni artista ha lavorato da un layout progettato da Dan Jurgens, e l’intera immagine è colorata da Hi-Fi.

Dan Jurgens nell’annuncio della DC ad aprile ha dichiarato:

“Quando mi è stato chiesto di ideare un design e un layout che onorasse George Pérez e i suoi molti incredibili contributi alla DC Comics nel corso degli anni, sono stato veramente onorato. Ho ammirato il lavoro di George dalla prima volta che l’ho visto e ho avuto la fortuna di lavorare con lui a diverso titolo, su diversi progetti. Ancora più importante, ho potuto vedere il modo in cui George tratta i fan e i lettori, sempre sorridente, gregario e avvicinabile. È stata una gioia vedere questa copertina venire insieme e sono sicuro che tutti coloro che hanno contribuito si sentono allo stesso modo.”

Le due pagine saranno pubblicate in tutti i periodici DC in vendita a giugno, per celebrare il compleanno di Pérez il 9 giugno. Non solo: l’immagine di tributo sarà presente come variant cover per Dark Crisis #7, il finale della serie evento mensile che inizia a giugno.

Questo non è l’unico tributo al disegnatore. Il 21 aprile la Marvel ha pubblicato un tributo speciale a Pérez in Avengers #55, e il mese scorso la DC, la Marvel e la Hero Initiative si sono unite per offrire una nuova edizione limitata di JLA/Avengers, che era stata fuori stampa per anni.