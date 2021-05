Il Trono di Spade: dove si colloca cronologicamente House Of The Dragon?

Il Trono di Spade si è concluso nel 2019, ma HBO ha grandi progetti per l’espansione dell’universo narrativo della serie, rappresentati da diversi spin-off attualmente in fase di sviluppo, il primo dei quali sarà House of the Dragon.

La serie dovrebbe vedere la luce nel 2022 e si concentrerà sulla Casa Targaryen, sulla base della guerra civile nota come la Danza dei Draghi, che ha diviso non solo la famiglia Targaryen, ma l’intero regno in due fazioni in guerra fra di loro: i verdi e i neri.

Il cast di House of the Dragons comprende Paddy Considine nei panni di Re Viserys I Targaryen, Emma D’Arcy nel ruolo della principessa Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke nelle vesti di Alicent Hightower e Matt Smith come Daemon Targaryen. La serie introdurrà una serie di nuovi personaggi in una storia inedita ambientata moltissimo tempo prima degli eventi della serie principale.

“Fire and Blood“: la storia della Casa Targaryen protagonista di House Of The Dragon

La cronologia di Il Trono di Spade è basata sulla conquista di Westeros da parte di Aegon I Targaryen, indicata come Anno 0, per cui gli eventi si collocano prima della conquista di Aegon (PC) o dopo di essa (CA). La storia di Il Trono di Spade inizia nel 298 CA e termina nel 305 CA. Ma House of the Dragon si sono svolti molto prima.

La Danza dei Draghi è durata dal 129 al 131 CA, per cui House of the Dragon è ambientata almeno 170 anni prima di Il Trono di Spade. Tuttavia, la narrazione potrebbe anche iniziare un po’ prima, per introdurre gli eventi salienti trattati in seguito.

House of the Dragon mostrerà parte del regno di Re Viserys. È la sua morte che porta alla Danza dei Draghi, ma venne incoronato Re nel 103 CA. Se il prequel dovesse mostrare questo evento, vedremmo qualcosa che è avvenuto quasi 200 anni prima della serie originale Il Trono di Spade, ma poiché dai casting sappiamo che nella serie ci sarà sua figlia da adulta, sembra più probabile che inizierà verso la fine del suo regno (e, di conseguenza, della sua vita).

È difficile prevedere quale sarà l’evento esatto con cui avrà inizio il racconto di House of the Dragon, ma potrebbe essere intorno al 120 CA., anno in cui morirono il marito di Rhaenyra, Laenor Velaryon, e il Primo Cavaliere del Re, Lyonel Strong. Questi eventi hanno contribuito a far degenerare la situazione fino a esplodere nella Danza dei Draghi, per cui potrebbe essere un buon punto di partenza, anche se probabilmente richiederebbe un salto temporale.

Oppure ancora, potrebbe iniziare intorno al 128 CA, nell’ultimo anno di vita del re, mostrando la sua morte e il conseguente inizio dei conflitti, in maniera simile a quanto avvenuto in seguito alla morte di Ned Stark nella serie Il Trono di Spade.

In ogni caso, House of the Dragon si svolgerà in un Westeros sconosciuto per gli spettatori della serie originale, ma questa sarà un’ottima occasione per vedere finalmente il regno sotto i Targaryen. Inoltre, mentre in Il Trono di Spade c’erano solo tre draghi, in House of the Dragon ne vedremo molti di più!

