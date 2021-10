Anche se ancora in fase di lavorazione anche il sequel del fortunato Shazam! ha partecipato al DC FanDome 2021 con un video dietro le quinte di Shazam! Fury of the Gods che ha offerto un primo alle figlie di Atlante, Hespera e Kalypso, interpretate da Helen Mirren e Lucy Liu. Una terza figlia, di cui non si conosce ancora l’identità, sarà invece interpretata da Rachel Zegler che però non compare nella clip.

Il video dietro le quinte di Shazam! Fury of the Gods dal DC FanDome 2021

Il video dietro le quinte di Shazam! Fury of the Gods offre uno sguardo ai nuovi costumi ma anche ad alcune sequenze del film il quale, promette il protagonista Zachary Levi, conterrà più azione e più divertimento. Da notare anche gli studi delle enormi creature magiche che compariranno nel film.

Ecco il video dietro le quinte di Shazam! Fury of the Gods:

Shazam! Fury of the Gods è diretto da David F. Sandberg e vede Zachary Levi come Shazam, Jack Dylan Grazer come Freddy Freeman, Asher Angel come Billy Batson, Marta Milans come Mama Rosa, Helen Mirren come Hespera, Lucy Liu come Kalypso e Rachel Zegler in un ruolo ancora non rivelato. Il film arriverà al cinema il 2 giugno 2023. Nel cast del sequel torneranno anche Angel Asher nei panni del giovane Billy Batson e Jack Dylan Grazer in quelli del fratello adottivo e suo migliore amico, Freddy Freeman.

Nel frattempo vi invitiamo a recuperare il primo film che trovate in versione 4K + Blu-Ray su Amazon. Uscito nel 2019, Shazam! segue le vicende del quattordicenne Billy Batson, che riceve in dono l’abilità di trasformarsi nel celebre eroe della DC. Grazie all’aiuto del suo fratello adottivo Freddy e del resto della famiglia, riesce a maneggiare i suoi poteri e sconfiggere il malvagio Dottor Sivana, interpretato da Mark Strong.