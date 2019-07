In arrivo 8 nuovi titoli per dV Giochi

In arrivo per dV Giochi 8 nuovi titoli, tra cui due nuove linee dedicate ai più piccoli.

dV Giochi ha da poco annunciato i suoi giochi di prossima uscita. In vista della pausa estiva l’editore italiano si prepara ad un’infornata di novità, che renderanno il rientro dalle vacanze meno duro, soprattutto ai giovani giocatori per i quali sarà possibile scegliere tra ben 6 nuovi giochi in scatola e libri game.

L’elenco complessivo delle uscite di settembre comprenderà 8 titoli, di cui 6 per bambini; quelli dedicati a giocatori più grandi saranno il gioco di carte Deckscape, che presenterà una nuova avventura a tema antico Egitto e una nuova espansione per BANG! The Dice Game, che animerà il vostro tavolo con una apocalisse zombie.

Deckscape – La maledizione della sfinge

In questo nuovo titolo dedicato a Deckscape, il gioco di carte tascabile che porta nelle case dei giocatori l’esperienza di una autentica escape room, i giocatori vivranno un’avventura ambientata in Egitto.

Come in tutti i precedenti scenari, i giocatori saranno chiamati a risolvere un enigma utilizzando le loro capacità deduttive e il pensiero laterale, ma questa volta bisognerà fuggire da una piramide e dalla pericolosa mummia che la abita.

Per sfuggire alla minaccia della mummia occorrerà risolvere enigmi, tradurre geroglifici e recuperare strani manufatti, in un susseguirsi di eventi imprevedibili al cardiopalma.

BANG! The Dice Game – Undead or alive

Undead or alive è una nuova espansione di BANG! The Dice Game, che avrà al suo interno 5 nuovi “moduli” che potranno essere aggiunti singolarmente al gioco base, oppure combinati ad altre espansioni.

Undead or alive permetterà ai giocatori di sostituire due dadi con quelli Duello, dando così vita a combattimenti uno contro uno.

Tra i cambiamenti apportati da questa espansione ci saranno le carte Rabbia, 8 nuovi personaggi e un set di carte Camposanto, da cui potrà partire un’invasione di zombie.

Deckscape – La maledizione della sfinge e BANG! The Dice Game – Undead or alive saranno presentati in anteprima durante il Gen Con e in seguito saranno messi in commercio a partire da settembre 2019 ad un prezzo di 10,90€ (Deckscape) e 14,90€ (BANG! The Dice Game).

Per quel che riguarda i piccoli giocatori, dV Giochi ha sviluppato due nuove linee che hanno lo scopo di avvicinare i bambini al gioco: la linea Primi Giochi e i libri gioco La Mia Prima Avventura.

Primi Giochi si rivolgerà ai bambini di età prescolare (2-6 anni) e proporrà una selezione di titoli di giochi in scatola caratterizzati da una vocazione educativa e una ricca componentistica.

La collana La Mia Prima Avventura proporrà ai bambini dai 4 anni in su una serie di libri gioco, in cui i bambini saranno i veri protagonisti della storia. I lettori dovranno scegliere tra le varie opzioni proposte quella che preferiranno in modo da influenzare direttamente l’avventura. Tutti i titoli proposti di seguito saranno disponibili a partire da settembre/ottobre 2019.

Salta Salta Coniglietto

In questo gioco i bambini dovranno tirare un dado e far uscire più coniglietti possibili dalla tana. Il gioco sarà caratterizzato da un regolamento estremamente semplice ed immediato che si baserà sul concetto di associazione del colore. In ogni scatola sarà possibile trovare un dado speciale e 20 pedine in legno a forma di coniglio.

Salta Salta Coniglietto sarà un gioco per 2-5 giocatori, adatto a partire dai 2 anni e avrà un prezzo di 24,90€.

Viva Topo!

Viva Topo! è uno dei giochi da tavolo più conosciuto ed amato, che è stato premiato nel 2003 con il prestigioso Kinderspiel des Jahres. In questo gioco i bambini dovranno riuscire a far fuggire i topolini dalla casa, portando via con loro del formaggio. Viva Topo! sarà un gioco strategico, in cui bisognerà controllare gli spostamenti di diverse pedine, dove chi sarà riuscito a portare via più formaggio avrà vinto la partita. All’interno della scatola ci saranno 18 topolini di legno e una pedina gatto.

Viva Topo! sarà un gioco per 2-4 giocatori, adatto a partire dai 2 anni e avrà un prezzo di 29,90€.

Party Polare

In questo gioco i piccoli pinguini dovranno mettere a posto i pesci prima del ritorno dei loro genitori. Ogni giocatore muoverà due pinguini e ad ogni turno dovrà decidere come gestire le azioni a sua disposizione. Party Polare introdurrà i bambini al gioco tattico e strategico. Lo scopo del gioco sarà quello di mettere al sicuro più pesci, quindi occorrerà pianificare le proprie mosse e stabilire se sia meglio continuare a raccogliere pesci rischiando di perderli tutti, oppure mettere a nanna uno dei due pinguini per mettere al sicuro i pesci raccolti fino a quel momento.

Il gioco includerà 4 fogli iceberg da modellare, una balena in cartone e due pedine in legno dei genitori-pinguino.

Party Polare sarà un gioco per 2-4 giocatori, adatto a partire dai 5 anni e avrà un prezzo di 26,90€.

La Mezzanotte dei Piccoli Maghi

La Mezzanotte dei Piccoli Maghi sarà un gioco in scatola collaborativo in cui i giocatori dovranno aiutare tre studenti della scuola di magia a fare ritorno dentro la scuola senza essere scoperti. Per fare rientro a scuola occorrerà nascondersi da Silvano il fantasma, utilizzando quando necessario il giusto incantesimo per non farsi scoprire.

La Mezzanotte dei Piccoli Maghi sarà un gioco di spostamenti strategici e in cui si eserciterà la memoria e il gioco di squadra.

Il gioco includerà la pedina di Silvano il fantasma, sei maghi in legno e una scuola di magia tridimensionale.

La Mezzanotte dei Piccoli Maghi sarà un gioco per 2-6 giocatori, adatto a partire dai 6 anni e avrà un prezzo di 26,90€.

Alla Ricerca del Drago

Alla Ricerca del Drago farà parte della collana La Mia Prima Avventura e sarà un libro gioco a tema fantasy in cui i bambini interpreteranno un avventuriero alla ricerca di un drago.

La storia sarà influenzata dalle scelte del lettore, che utilizzando un disco speciale potrà tenere traccia dei suoi progressi.

Alla Ricerca del Drago è adatto dai 4 anni in su e avrà un prezzo di 19,90€.

Il Tesoro di Atlantide

In questo libro gioco della collana La Mia Prima Avventura, si partirà per una esplorazione a bordo di un sommergibile verso la mitica città sommersa e il suo tesoro. L’avventura sarà determinata dalle scelte del lettore, a cui sarà data la possibilità di migliorare il suo sottomarino con dispositivi tecnologici. Anche questo libro utilizzerà un disco speciale che permetterà di tenere traccia dei vari avvenimenti.

Il Tesoro di Atlantide è adatto dai 4 anni in su e avrà un prezzo di 19,90€.