In arrivo il Monopoly di Naruto Shippuden

Dopo la versione dedicata a Dungeons & Dragon, l’editore specializzato in edizioni speciali su licenza di giochi in scatola classici The Op produrra’ un’edizione del celebre Monopoly a tema Naruto Shippuden.

Il gioco ha, come ci si potrebbe aspettare, la base del Monopoly classico, comprensivo di proprieta’ da vendere e affittare, che in questo caso prendono il nome dei protagonisti dell’anime: dagli amici di sempre come Sasuke e Sakura, al maestro Kakashi e tanti altri, che potranno essere migliorati con le Ciotole di Ramen e gli Onigiri, che li potenzieranno e aiuteranno i giocatori a battere i propri avversari.

Le pedine sono tutte elementi caratteristici del mondo di Naruto, tra cui uno Shuriken, la maschera Kakashi, la giara di sabbia di Gaara, la nuvola dell’Akatsuki e altre ancora. Gli imprevisti e le probabilita’ sono sostituite dalle carte Allenamento e Missione, che offrono ai giocatori bonus e trappole.

Anche le quattro stazioni ferroviarie sono state sostituite da altri quattro spazi denominati Akatsuki Pain, Deidara, Itachi e Kisame, ma bisogna stare attenti alle tasse per i servizi di Kabuto e Obito, oltre a quelle del Barbecue e dell’Ichiraku Ramen.

Come detto in apertura, The Op non e’ nuova a qusto tipo di operazioni: il mese scorso, infatti, e’ stato annunciata un’altra edizione di Monopoly dedicata al mondo di Dungeons & Dragons, nella quale i giocatori si avventureranno nei Forgotten Realms alla ricerca di fama e ricchezze. Il tutto, ovviamente, brandizzato D&D, con pedine che richiamano elementi del mondo di gioco (in questo caso delle vere e proprie miniature old school da gioco di ruolo), contratti, spedizioni, tesori e mostri da sconfiggere.

Se foste interessati all’acquisto del Monopoly di Naruto Shippuden, potete gia’ acquistarlo direttamente dallo store ufficiale, dove troverete anche l’edizione dedicata a Dungeons & Dragons e tantissimi altri giochi in scatola su licenza delle vostre proprieta’ intellettuali preferite.