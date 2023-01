Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) ha dato inizio alle celebrazioni per il 25° Anniversario del gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh! con il ritorno di alcuni dei prodotti più iconici del franchise, tra cui la primissima Yu-Gi-Oh! Legendary Collection che rinasce come Collezione Leggendaria: Edizione 25° Anniversario.

Questo set celebrativo contiene diverse speciali carte variant di alcuni dei più famosi mostri della serie anime originale, tra cui le ricercatissime carte promozionali originali del Dio Egizio e un’anteprima bonus di una nuovissima rarità creata esclusivamente per le celebrazioni del 25° anniversario: La Rara Segreta del Quarto di Secolo.

Questo il contenuto di ogni Collezione Leggendaria: Edizione 25° Anniversario:

6 bustine , ognuna delle quali dedicata ad altrettanti storici set : Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu, Predoni Metallici, Sovrano della Magia, Servitore del Faraone, Crisi Oscura e Invasione del Chaos;

, ognuna delle quali dedicata ad altrettanti : Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu, Predoni Metallici, Sovrano della Magia, Servitore del Faraone, Crisi Oscura e Invasione del Chaos; 6 carte Ultra Rare : Obelisk il Tormentatore, Slifer il Drago del Cielo, Drago Alato di Ra, Drago Bianco Occhi Blu, Mago Nero e Drago Nero Occhi Rossi;

: Obelisk il Tormentatore, Slifer il Drago del Cielo, Drago Alato di Ra, Drago Bianco Occhi Blu, Mago Nero e Drago Nero Occhi Rossi; 1 versione Rara Segreta del Quarto di Secolo di una delle speciali carte variant scelta casualmente.

Collezione Leggendaria: Edizione 25° Anniversario sarà disponibile, salvo imprevisti, in Europa e Oceania dal 20 aprile 2023.

Per coloro che non fossero pratici del mondo dei Giochi di Carte Collezionabili, quello di Yu-Gi-Oh è il numero uno al mondo, con oltre 25 miliardi di carte vendute (tanto da farlo entrare persino nel Guinness dei Primati). Il gioco è basato sulla strategia di ogni singolo giocatore, con la quale può costruire il proprio mazzo basato su di essa per poter competere contro altri giocatori. Le carte rappresentano potenti Mostri, Incantesimi e Trappole sorprendenti, che serviranno a mettere in difficoltà i propri avversari.

