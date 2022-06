Saint Seiya – Saintia Sho, lo spin-off tutto al femminile, pubblicato in Italia da Planet Manga con il titolo Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco Saintia Sho – Le Sacre Guerriere di Atena, de I Cavalieri dello Zodiaco, riceverà anch’esso uno spin-off. A dare la notizia il numero di agosto della rivista Champion RED di Akita Shoten ha rivelato che Chimaki Kuori lancerà il nuovo manga spin-off intitolato Saint Seiya: Saintia Shō Bangai-hen nel prossimo numero della rivista il 19 luglio. Per ora non abbiamo alcuna informazioni riguardanti la trama, ma vi aggiorneremo.

A proposito di Saint Seiya – Saintia Sho

Saint Seiya – Saintia Sho è scritto e illustrato da Chimaki Kuori ed è stato pubblicato dal 19 agosto 2013 sul mensile Champion Red dell’Akita Shoten. In Italia è edito dalla casa editrice Planet Manga. Il manga si è concluso il 19 luglio 2021 sul numero 9 della rivista.

Questa la trama:

Poco tempo prima della sconfitta di Saga dei Gemelli, alla vigilia della Guerra Galattica, Saori Kido (reincarnazione di Atena) subisce un attacco presso la sua Villa da parte di Ate (capo degli spiriti maligni fedeli alla dea Eris, i Driadi) che intende ucciderla approfittando del basso numero di Cavalieri a sua difesa. I piani della Driade vengono però ostacolati da due Saintia, le fanciulle guerriere che fungono da ancelle della dea guerriera: Kyoko di Equullus e Mii di Dolphin. Quando però Ate riconosce in Shoko, sorella di Kyoko e compagna di scuola di Saori, la ragazza predestinata come ricettacolo della dea della discordia, la Saintia di Equellus decide di sacrificarsi offrendosi al posto della sorellina come corpo di Eris. Per onorare e salvare la sorella, Shoko decide quindi di raccoglierne l’eredità come Saintia del Cavallino e di combattere al fianco di Atena come Sho di Equuleus.

Il manga ha ispirato un’anime di 10 episodi, realizzato dallo studio d’animazione Gonzo in collaborazione con Toei Animation, diretto da Masato Tamagawa e disponibile su Crunchyroll.