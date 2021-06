Si conclude Saint Seiya – Saintia Sho, lo spin-off de I Cavalieri dello Zodiaco

Saint Seiya – Saintia Sho, lo spin-off tutto al femminile, pubblicato in Italia da Planet Manga con il titolo Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco Saintia Sho – Le Sacre Guerriere di Atena, si sta avvicinando alla sua conclusione. Qualche tempo fa, Chimaki Kuori, l’autrice del manga, in occasione della pubblicazione del quindicesimo volume aveva ribadito che la fine del manga era vicina.

Saint Seiya – Saintia Sho si concluderà il 19 luglio 2021 sul numero 9 della rivista Champion RED edita da Akita Shoten come riportato dall’account Twitter di Manga Mogura.

Saint Seiya – Saintia Sho è scritto e illustrato da Chimaki Kuori, pubblicato dal 19 agosto 2013 sul mensile Champion Red dell’Akita Shoten. In Italia è edito dalla casa editrice Planet Manga.

Questa la sinossi della serie:

Poco tempo prima della sconfitta di Saga dei Gemelli, alla vigilia della Guerra Galattica, Saori Kido (reincarnazione di Atena) subisce un attacco presso la sua Villa da parte di Ate (capo degli spiriti maligni fedeli alla dea Eris, i Driadi) che intende ucciderla approfittando del basso numero di Cavalieri a sua difesa. I piani della Driade vengono però ostacolati da due Saintia, le fanciulle guerriere che fungono da ancelle della dea guerriera: Kyoko di Equullus e Mii di Dolphin. Quando però Ate riconosce in Shoko, sorella di Kyoko e compagna di scuola di Saori, la ragazza predestinata come ricettacolo della dea della discordia, la Saintia di Equellus decide di sacrificarsi offrendosi al posto della sorellina come corpo di Eris. Per onorare e salvare la sorella, Shoko decide quindi di raccoglierne l’eredità come Saintia del Cavallino e di combattere al fianco di Atena come Sho di Equuleus.