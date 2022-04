Dopo tante serie classiche (da Gigi la trottola a Yattaman, Judo Boy e altre) e speciali, un’altra serie di OAV della Tatsunoko è in arrivo su arriva su Anime Generation, il primo canale tematico interamente dedicato all’animazione giapponese, che ha già accolto moltissimi capolavori anime. Stiamo parlando dell’OVA Time Bokan – Le macchine del tempo (Taimu Bokan Odo Fukko) di cui potete recuperare il DVD su Amazon! Vi ricordiamo che per poter accedere ad Anime Generation è necessario essere in possesso di un abbonamento ad Amazon Prime Video, il cui prezzo è di 36 euro annuali o 3,99 euro mensili con una prova gratuita di 14 giorni.

Per iscrivervi al servizio di streaming Amazon Prime Videosfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

A proposito dell’OVA Time Bokan – Le macchine del tempo

La serie OVA Time Bokan – Le macchine del tempo è stata creata dalla Tatsunoko nel 1993 e unisce in forma di crossover le seguenti serie Time Bokan: La macchina del tempo, Yattaman, Zenderman, I predatori del tempo, Calendar Men, Ippatsuman e Itadakiman.

L’edizione italiana è stata curata da Yamato Video ed è andata in onda sul canale satellitare Man-ga il 31 dicembre 2010.

Questa la sinossi:

Chi ha la stoffa per essere il più cattivo dei cattivi? È il male contro il male, mentre squadre di cattivi competono per essere i più cattivi di sempre! Guarda e ridi mentre la Dorombo Gang e il suo Kitchen Robot affrontano il peggio del peggio in una stravagante gara per diventare i più grandi cattivi della storia degli anime! L’unica forza che li ostacola sono i supereroi degli anime. Riusciranno i ninja di Gatchaman ad arrivare in tempo per salvare la situazione?

Le Time Bokan Series su Anime Generation

L’idea di base per le Time Bokan Series nasce dalla mente di Tatsuo Yoshida, il fondatore stesso della Tatsunoko. Gli altri nomi coinvolti nel progetto sono: Hiroshi Sasagawa come regista e sceneggiatore della serie; Ippei Kuri, soggettista, creatore dei personaggi e produttore; Kunio Ōkawara è il mecha designer mentre Yoshitaka Amano è l’illustratore e creatore dei personaggi.

Tra le altre serie su Anime Generation troviamo Yattaman, prodotto nel 1977 dalla Tatsunoko e seconda e la più famosa serie Time Bokan. I predatori del tempo, conosciuto in Giappone come Time Patrol Tai Otasukeman (Taimubokanshirīzu Taimupatorōru-tai Otasukeman) la quarta serie Time Bokan. L’anime consiste in 53 episodi andati in onda in Giappone dal 2 febbraio 1980 al 31 gennaio 1981 e trasmessi in Italia a partire dal 1985. Abbiamo poi Calendar Men che è stato prodotto nel 1981 sempre dalla Tatsunoko edè la quinta serie Time Bokan.