In Giappone aprono due Café dedicati a Harry Potter!

Si sa che in Giappone i Café tematici dedicati a franchise di anime, manga e videogiochi spuntano come funghi in varie città del paese, ma questa è forse la prima volta che a essere al centro dell’attenzione è niente meno che Harry Potter, una delle saghe magiche più apprezzate di tutti i tempi sia da piccini che adulti. Una saga intramontabile che quest’anno celebra il 20° anniversario del primo adattamento cinematografico del franchise, Harry Potter e la Pietra Filosofale.

Per festeggiare quindi, due Harry Potter Café apriranno in Giappone, uno nel quartiere alla moda di Harajuku a Tokyo e l’altro nel quartiere otaku-friendly di Sakae a Nagoya. Il menu, naturalmente, è pieno di cibo e bevande ispirate al franchise di Harry Potter e alla sua serie spin-off Fantastiche Creature e dove trovarle. Guardiamo più da vicino le meraviglie che questi Café hanno da offrire!

Harry Potter: la magia entra in cucina con deliziosi piatti e bevande tematiche

Nei due Café di Harry Potter, ciò che troviamo nei rispettivi Menù sono delizie da mangiare e da bere dedicate alle quattro Case di Hogwarts: Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e Corvonero.

Ogni Casa ha il suo bento (pranzo in scatola) personalizzato! In particolare, il panino di Grifondoro contiene crema alla fragola, in linea con l’amore giapponese per i panini alla frutta.

Ogni bento ha un prezzo di 1.800 yen (13,79 euro), ma per altri 1.000 yen si può anche portare a casa il bento corrispondente alla propria casa.

Naturalmente ogni buon pranzo che si rispetti ha un dessert e tra quelli più golosi c’è il Golden Snitch Parfait, la maestosa torta del pastore con lo stemma di Hogwarts e la ricreazione della torta di compleanno, graziosamente scritta male, che Hagrid ha fatto per Harry.

Per quanto riguarda Fantastiche Creature e dove trovarle c’è la Torta Valigia Magica e la Crostata Niffler all’Arancia e, naturalmente, non poteva non esserci un dessert dedicato al Treno, chiamato Hogwarts Express Caffe Latte.

Tra le altre voci del Menù troviamo il piatto di spuntini della Posta dei Gufi e l’insalata di classe di Erbologia:

Anche tutte le bevande sono di grande impatto visivo in particolare i frizzanti frullati delle quattro case, disponibili anche da asporto.

Come spesso accade con i Café tematici in Giappone, le prenotazioni sono richieste, e comportano una tassa di 650 yen a persona per il posto a sedere, anche se questo regala una valigetta multiuso con le sembianze di Harry, Hermione, Ron, Severus o Silente.

L’Harry Potter Cafe di Tokyo sarà aperto dal 22 luglio al 12 settembre, mentre le date di quello di Nagoya vanno dal 23 luglio al 22 agosto.

