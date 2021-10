In sviluppo uno spin-off di Trainspotting incentrato su Begbie

L’attore Robert Carlyle ha confermato a NME che uno spin-off di Trainspotting è agli inizi dello sviluppo. Carlyle ha interpretato il personaggio di Begbie in T2 Trainspotting, il sequel diretto del primo film. Nel corso dei precedenti anni si era vociferato riguardo la possibile realizzazione di un terzo capitolo della saga, che tuttavia verrà sostituito proprio da questa serie tv.

Durante un’intervista rilasciata a Paul Bradshaw, Carlyle ha dichiarata la sua vicinanza a Irvine Welsh autore dei romanzi dai quali sono stati tratti i film, e la loro intenzione comune di realizzare un adattamento di The Blade Artist romanzo dedicato esclusivamente al personaggio di Begbie.

The Blade Artist (acquistabile su Amazon qui) è il quinto libro che Welsh ha scritto sul mondo e sui personaggi di Trainspotting, incentrandosi questa volta unicamente sul personaggio di Begbie dopo gli eventi di T2 Trainspotting raccontando la sua nuova vita a Los Angeles.

Irvine Welsh ed io abbiamo chiacchierato molto di recente con un paio di eccellenti produttori a Londra sul continuare la storia di Trainspotting. Come saprai, c’era un altro libro intitolato The Blade Artist che parlava interamente di Begbie e della sua pazza storia. Il progetto è ancora nei suoi primi momenti, ma sembra abbastanza probabile che alla fine verrà realizzato.

Ha poi commentato aggiungendo ulteriori dettagli riguardo lo spin-off:

Stiamo pensando di farlo come un “evento televisivo” di sei ore, come si dice al giorno d’oggi. Qualsiasi cosa significhi. Ma mi sembrava giusto vederla così, e Irvine adorava quell’idea. È una storia così grande – è tutta Los Angeles avanti e indietro fino a Edimburgo – ed è difficile fare tutto questo in un’ora e mezza! Soprattutto se vuoi mantenere pura la base di quel libro. Penso che al giorno d’oggi anche alla gente piaccia questo genere di eventi: a loro piace “sei ore di questo… bang”. Possono farlo. Possono sbranarlo. Quindi, dopo alcune chiacchierate, abbiamo pensato che fosse la strada da seguire. Quindi questo è il piano. A volte nel prossimo anno e un po’, si spera, parleremo di nuovo e parleremo del ritorno di Begbie.