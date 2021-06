Infinity War: Tom Hiddleston parla di Loki

Infinity War è stato uno dei film corali più grandi di tutto l’universo cinematografico Marvel e al suo interno era presente anche Loki, fratellastro di Thor interpretato da Tom Hiddleston. A distanza di anni e in un’intervista con Comicbook per promuovere la nuova serie di Disney+ proprio dedicata al Dio degli inganni, l’attore ha parlato dei pensieri del suo personaggio in una particolare scena posta proprio all’inizio del film.

Vi avvertiamo che tutto ciò che leggerete da qui in poi sarà SPOILER per tutti coloro che non hanno visto Infinity War.

Hiddleston ha voluto raccontare cosa avesse in testa Loki negli ultimi istanti di vita, poco prima che il titano Thanos gli rompesse il collo, proprio davanti a suo fratello, descrivendo la stessa scena come estremamente terrificante sia per Thor, che per Loki stesso. Ha poi continuato dicendo che la sua controparte cinematografica ha sempre visto il personaggio interpretato da Chris Hemsworth come una persona che se la sarebbe sempre cavata, ma che in quella particolare situazione, se lui non avesse fatto qualcosa, sarebbe morto.

"Marvel's Thor: The Dark World"..L to R: Loki (Tom Hiddleston) and Thor (Chris Hemsworth) ..Ph: Film Frame...... 2013 MVLFFLLC. TM & .... 2013 Marvel. All Rights Reserved.

Come si vede nella scena, infatti, sembra proprio che Loki stia improvvisando, stia cercando in qualche modo di prendere tempo per poter permettere al fratellastro di salvarsi o per trovare una via d’uscita. Secondo l’attore, è stato molto toccante il fatto che, nonostante ci siano stati attriti tra i due, in punto di morte si sia definito “Figlio di Odino” e che, effettivamente, sia stato quasi merito suo se poi gli Avengers sono riusciti a sconfiggere Thanos, perchè ha fatto in modo che sia Thor che Hulk arrivassero sulla Terra e avvisassero gli altri eroi.

Se, però, avete visto anche Endgame, saprete bene che Loki è, in un certo senso, sopravvissuto in un’altra linea temporale. Ed è proprio da lì che partirà la serie a lui dedicata su Disney+, in onda esclusivamente sulla piattaforma a partire dal 9 Giugno. Per iscrivervi al servizio, potete utilizzare questo link.