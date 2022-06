Brutta tegola in casa AEW. Nel corso della puntata di Rampage di questa settimana, andata in onda venerdì sera, CM Punk ha annunciato di aver riportato un infortunio che lo costringerà a rimanere fuori dalle scene. Sarà dunque incoronato un nuovo campione mondiale, ma non si tratterà di una situazione permanente.

CM Punk infortunato, sarà incoronato un nuovo campione

Come riportato dalla AEW su Twitter, infatti, a Forbidden Door (PPV organizzato in collaborazione con la New Japan Pro Wrestling) verrà proclamato un AEW World Champion ad interim che dovrà poi difendere il titolo proprio contro CM Punk non appena avrà ricevuto l’ok medico per tornare a esibirsi.

Punk avrebbe originariamente dovuto difendere l’AEW World Championship dall’assalto di Hiroshi Tanahashi, leggenda della federazione nipponica, in quello che sarebbe stato a tutti gli effetti un vero e proprio dream match. Il wrestler di Chicago era da poco diventato campione, avendo strappato il titolo a Adam “Hangman” Page nel main event di Double or Nothing.

Al momento non è chiara l’entità dell’infortunio di Punk, ma la speranza della Compagnia è quella di riaverlo a bordo dopo pochi mesi. La marcia verso la proclamazione del nuovo campione inizierà l’8 giugno a Dynamite: nel corso della puntata, infatti, si terrà una battle royal e il vincitore affronterà il number one contender Jon Moxley nel main event della sera stessa.

Nel frattempo Tanahashi e Goito si affronteranno a NJPW Dominion, in programma il 12 giugno. Il vincitore affronterà il vincente del main event di Dynamite a Forbidden Door in un match con in palio l’AEW World Championship.

Vi ricordiamo, infine, che domani sera commenteremo in diretta sul canale Twitch di CulturaPop la situazione riguardante CM Punk, quanto accaduto al PPV Double or Nothing e molto altro. Appuntamento a domani alle 20:45, dunque, con una nuova puntata di Ringside, il nuovo format dedicato al mondo del Wrestling.