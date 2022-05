Si è conclusa con grandi sorprese la terza edizione di Double or Nothing, PPV della AEW tenutosi nella notte tra domenica 29 maggio e lunedì 30 a Las Vegas. Tra debutti, match al cardiopalma e cambi di titolo, inizia un’estate rovente per la Compagnia di Tony Khan. Ecco i risultati completi di Double or Nothing.

I risultati di AEW Double or Nothing

Buy In: Hook & Danhausen battono Tony Nese & Rick Sterling

Nel pre show del PPV, trasmesso su YouTube, la strana coppia composta da Hook e Danahusen, tifatissimi dal pubblico di Las Vegas, ha battuto con facilità gli avversari. Dopo un dominio assoluto di Hook, Danahusen ha ottenuto il tag, schienando Stelring.

Wardlow batte MJF

Uno squash match che ha visto Wardlow infierire su MJF con ben 10 powerbomb, prendendosi la sua rivincita dopo mesi e mesi di soprusi. Al termine dell’incontro MJF è stato portato via in barella.

The Hardys battono The Young Bucks

Uno scontro generazionale tra due delle migliori coppie delle rispettive ere. A vincere sono stati Matt e Jeff Hardy grazie a una Swanton Bomb ai danni di Nick Jackson.

TBS Championship: Jade Cargill (C) batte Anna Jay

Continua il regno di campionessa di Jade Cargill, questa volta aiutata dall’interferenza a sorpresa di Stokely Hathaway, ex superstar della WWE nota con il nome di Malcom Bivens. Al termine del match i fan hanno assistito anche al debutto di Athena, ex NXT Women’s Champion.

Owen Hart Memorial Tournament Finals: Adam Cole batte Samoa Joe

La finale del torneo maschile dedicato al compianto Owen è stata vinta da Adam Cole grazie all’interferenza dell’alleato Bobby Fish.

Owen Hart Memorial Tournament Finals: Britt Baker batte Ruby Soho

Una vittoria tutta in casa dal momento che è stata Britt Baker, compagna di Adam Cole nella vita di tutti i giorni, a ottenere lo schienamento vincente. Al termine del match Martha Hart ha consegnato a entrambi il trofeo e due cinture personalizzate con logo e nome del compianto marito.

Here is a better look at the #OwenHart Foundation Trophies along with the Men's & Women's Tournament Winner belts that were presented to @RealBrittBaker and @AdamColePro last night at #AEWDoN #AEWDoubleOrNothing pic.twitter.com/6RjIhnEy2i — All Elite Wrestling (@AEW) May 30, 2022

AEW Women’s Championship: Thunder Rosa (C) batte Serena Debb

Match molto tecnico e valido che ha dimostrato la tenacia di entrambe le lottatrici. A vincere è stata la campionessa in carica grazie alla Fire Thunder Driver, continuando il suo regno.

Anarchy in the Arena: The Jericho Appreciation Society batte Eddie Kingston, Santana, Ortiz, Bryan Danielson & Jon Moxley

Il match più caotico e brutale della serata. Filo spinato, sedie, tavoli, scale e sangue a volontà. Nel finale Eddie Kingston ha tentato di dare letteralmente fuoco a Chris Jericho, venendo fermato dal suo compagno di squadra Bryan Danielson.

Uno scenario che ha permesso a Jericho e Jake Hager di approfittarne per sottomettere l’American Dragon, facendolo svenire e portandosi a casa la vittoria.

See the CHAOS of Anarchy in the Arena! Order the replay & watch this history-making PPV on @bleacherreport & Internationally on @FiteTV / https://t.co/30z8K4pVMr pic.twitter.com/Pk27wpg7UB — All Elite Wrestling (@AEW) May 30, 2022

House of Black batte Death Triangle

Un altro match in cui lo storytelling è stato decisivo. Julia Hart, da tempo tormentata e silente, ha tradito i suoi compagni di squadra sputando il black mist sul volto di PAC e permettendo a Malakai Black di andare a segno con il suo patentato calcio. La House of Black aggiunge un altro membro alla sua squadra.

Kyle O’Reilly batte Darby Allin

Match aggiunto alla card soltanto negli ultimi giorni, ma non per questo meno importante. Dopo l’attacco ai danni di Sting nelle scorse settimane, Darby Allin ha cercato di vendicare il suo maestro. A vincere è stato però O’Reilly grazie a una ginocchiata alle spalle, ben assestata dalla terza coda.

AEW World Tag Team Championship: Jungle Boy & Luchasaurus (C) battono Ricky Starks & Hobbs, Keith Lee & Swerve Strickland

Match a squadre che ha dimostrato le differenze di stili di ciascun membro. Keith Lee e Swerve sono andati in più occasioni vicini alla vittoria, ma alla fine Jungle Boy e Luchasaurus hanno mantenuto ben salde le cinture attorno alla vita grazie alla Jurassic Express.

AEW World Championship: CM Punk batte Adam “Hangman Page” (C)

Un main event che non ha deluso le aspettative. Intensità, emozioni, near falls e pubblico coinvolto sin dall’inizio. A vincere, in maniera pulita grazie alla patentata GTS, è stato proprio CM Punk, laureandosi AEW World Champion. Si tratta del primo titolo mondiale vinto sin da quando ha lasciato la WWE nel 2014. Al termine del match, Punk ha celebrato la vittoria con i campioni di coppia della ROH, nonchè suoi grandi amici, Cash Wheeler e Dax Harwood.

Hey guys. We’re doing alright. pic.twitter.com/rPgSHpUV4j — Uncle Dax FTR (@DaxFTR) May 30, 2022

Dove vedere AEW Double or Nothing

Se vi siete persi la diretta del PPV, potete recuperare Double or Nothing su Sky Primafila in replica dal 30 maggio al 2 giugno nella fascia oraria 12:00 – 20:00 al prezzo di 9,90 euro.