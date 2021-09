Innistrad: Caccia di Mezzanotte è disponibile in formato cartaceo

Innistrad: Caccia di Mezzanotte, la nuova espansione di Magic: The Gathering è finalmente disponibile anche in formato cartaceo, dopo il suo rilascio in digitale su Magic Arena.

Il nuovo set del celebre gioco di carte collezionabili riporterà i fan sul piano di Innistrad, anche se questa volta i giocatori sono invitati a “Diventare ciò che temono“. Incentrato sui lupi mannari, Caccia di Mezzanotte è legato al cosiddetto “Festival del Raccolto”, nel quale umani e warlock devono eseguire un rituale che permetterà di mantenere l’equilibrio su Innistrad. Tuttavia, l’oscurità si sta avvicinando e nessuno può prevedere ciò che accadrà.

Innistrad: Caccia di mezzanotte introdurrà ben quattro nuove meccaniche chiamate Diurno/Notturno, Disturbare, Decomposto e Congrega; allo stesso tempo, ne ritorneranno altre due, ovvero Flashback e Indagare.

Come di consueto, diversi prodotti dell’espansione conterranno codici promozionali utilizzabili su Magic: Arena, che permetteranno di riscattare contenuti esclusivi per l’edizione digitale del set e dare continuità con la versione cartacea. E così, con lupi mannari, warlock, zombi e spiriti, Innistrad: Caccia di mezzanotte offrirà l’esperienza di terrore definitiva per tutti i giocatori.

Per celebrare il lancio di Caccia di mezzanotte, Magic: The Gathering ha inviato i mannari nelle principali città europee come Roma, Londra, Parigi e Berlino, come parte di un’esperienza immersiva e unica. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a consultare la pagina web apposita dell’iniziativa “Lycanspiracy”.

Se volete addentrarvi anche voi nelle atmosfere oscure di Innistrad: Caccia di mezzanotte, vi consigliamo di ordinare il comodo Bundle Box, contenente 8 Set Boosters, 20 Terre Base FOIL, 20 Terre Base regular, 1 Dado Spindown™ OVERSIZED a 20 facce (D20), 1 Carta Rara promo FOIL e 1 Scatola porta collezione. Potete acquistarlo semplicemente cliccando su questo link.

Vi ricordiamo, inoltre, che è ancora disponibile il bundle della precedente espansione Avventure nei Forgotten Realms, ambientata nell’universo di Dungeons & Dragons, che potete acquistare semplicemente cliccando su questo link.