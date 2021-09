Innistrad: Caccia di mezzanotte è disponibile su Magic Arena

Innistrad: Caccia di mezzanotte, la nuova espansione di Magic: The Gathering è disponibile su Magic: The Gathering Arena, l’applicazione che permette di giocare al noto gioco di carte collezionabili direttamente da PC e Smartphone.

Per celebrare l’uscita del nuovo set dedicato ai lupi mannari, Wizards of the Coast ha pubblicato un nuovo e spaventoso trailer ambientato in un orfanotrofio, che potete vedere direttamente al fondo della notizia.

Innistrad: Caccia di mezzanotte uscirà ufficialmente nei negozi in formato fisico il 24 Settembre e affronterà le classiche e temute creature dell’orrore come lupi mannari, streghe e fantasmi e utilizzerà nuove tecniche di gioco e abilità con le carte a doppia faccia.

Si ritorna, dunque, al piano di Innistrad, uno dei più amati dai giocatori sia per le tematiche, sia per le carte e le meccaniche introdotte. A Dicembre, inoltre, sarà la volta di Innistrad: Giuramento Scarlatto, l’ultima espansione annunciata per il 2021, che tratterà, invece, creature come vampiri e simili.

Grazie a questo nuovo set vi sarà una rotazione delle espansioni per quanto riguarda il formato standard, permettendo ai giocatori di creare nuove strategie nella creazione del proprio deck.

“Le notti si allungano e un terribile pericolo si annida nell’ombra alla vigilia del Festival del Raccolto. Sperando di scongiurare l’imminente oscurità, il licantropo Planeswalker Arlinn Kord cerca l’inafferrabile Chiave di Selenargento per ripristinare l’equilibrio del piano e proteggere gli abitanti umani di Innistrad.”

Se volete addentrarvi anche voi nelle atmosfere oscure di Innistrad: Caccia di mezzanotte, vi consigliamo di pre-ordinare il comodo Bundle Box, contenente 8 Set Boosters, 20 Terre Base FOIL, 20 Terre Base regular, 1 Dado Spindown™ OVERSIZED a 20 facce (D20), 1 Carta Rara promo FOIL e 1 Scatola porta collezione. Potete effettuare il pre-ordine semplicemente cliccando su questo link.

Vi ricordiamo, inoltre, che è ancora disponibile il bundle dell’ultima espansione uscita Avventure nei Forgotten Realms, ambientata nell’universo di Dungeons & Dragons, che potete acquistare semplicemente cliccando su questo link.