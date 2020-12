InnTale annuncia, e completa, la raccolta fondi per Luxastra

I giochi di ruolo ormai stanno diventando un vero e proprio fenomeno di massa, complice la rappresentazione del gioco nella serie Netflix Stranger Things, e stanno approdando online grazie a format nazionali come InnTale, o internazionali come Critical Role.

Dato il successo di queste serie streaming non stupisce che i content creators dietro ad InnTale abbiano deciso di lanciare una campagna di raccolta fondi su Kickstarter, per finanziare il rinnovo della serie streaming per la quarta stagione. Nato da un’idea di Simone Rosini nel 2018, InnTale è un progetto multimediale di divulgazione sui giochi di ruolo, con lo scopo di approfondirli, esplorarli e diffonderli tramite YouTube e Twitch. Tra tutti il progetto più amato è Luxastra, una campagna di Dungeons & Dragons 5 edizione, scritta e narrata da Mattia Ceniti, interamente ripresa e montata per essere fruibile su YouTube. La terza stagione di Luxastra sta per essere caricata sul canale YouTube di InnTale e, nel mentre, il cast già si prepara alla quarta cercando, come ha sempre fatto, di superare la qualità della sessione precedente. Per poter ampliare l’organico dedito alla post produzione e migliorare ulteriormente la qualità video e audio del girato, nasce la raccolta fondi dedicata a Luxastra.

I fan potranno sostenere la serie a seconda delle proprie tasche, il cast, infatti, ha previsto diversi livelli di adesione. Partendo dalla cifra di 20 €, e arrivando fino ai 5.000 €, i fan, oltre alla soddisfazione di aver sostenuto la loro serie preferita, otterranno fantastiche ricompense. Partendo dalla presenza del nome del donatore nei titoli di coda di Luxastra 4° Stagione, i premi variano da gadget brandizzati InnTale all’opportunità di passare una serata con il cast o, addirittura, partecipare alla quarta stagione in qualità di PNG (Personaggio Non giocante). Per la raccolta fondi sono stati anche creati dei gadget esclusivi, che saranno quindi disponibili solamente per i donatori: un portadadi esclusivo ed una T-Shirt.

Pubblicata appena ieri la raccolta fondi ha raggiunto il proprio obiettivo di 10.000€ in appena due minuti e, nel corso della notte, è riuscita a raggiungere gli 80.000 €. Il cast ha commentato questo successo con un ringraziamento ai fan sulle proprie pagine social. Per chi volesse ancora donare, niente paura, la raccolta fondi rimarrà attiva fino al 7 Gennaio.