In occasione dell’uscita su Disney Plus di Diario di una Schiappa, reboot animato ispirato alla omonima serie di libri per ragazzi, abbiamo avuto modo di incontrare la voce del protagonista Greg, Brady Noon. Nella nostra intervista a Brady Noon abbiamo spaziato parlando del lavoro dietro la ricerca della voce di Greg, dei temi di Diario di una Schiappa e della genesi della serie e degli sviluppi futuri del franchise.

Intervista a Brady Noon, la voce di Greg in Diario di una Schiappa

Brady, hai prestato la voce a Greg il protagonista di Diario di una Schiappa. Conoscevi già la serie, i libri della serie? e come ti sei approcciato al personaggio?

Sì, conoscono molto bene la serie di Diario di una Schiappa, ero un fan da piccolo e lo sono ancora oggi. Ho questo ricordo particolare delle scuole elementari in cui avevamo giorni specifici per ogni attività – un giorno biblioteca, un giorno storia dell’arte, un giorno educazione fisica – ricordo che nella giornata dedicata alla biblioteca correvo insieme ai miei amici per leggere l’ultimo libro di Diario di una Schiappa o magari uno di quelli che non avevamo ancora letto. È un bel ricordo. Per quanto riguarda l’approccio al personaggio invece ho solo letto e riletto i libri e ho rivisto i film live action per trovare ispirazione e implementare il tutto in un mio stile personale per questo Diario di una Schiappa e per Greg.

Ti sei ispirato a qualcuno in particolare per Greg in termini di inflessione e tono di voce? Cosa c’è dietro la tua performance?

Ho riascoltato il Greg Heffley originale dei live action cercando di avvicinarmi il più possibile al suo tono di voce perché, da fan, neanche io volevo che ci fosse un drastico cambio di voce per Greg. Ho cercato di avvicinarmici il più possibile anche per ottenere una sorta di effetto nostalgia per risvegliare i ricordi di chi ha visto i film e letto i libri. Penso di esserci riuscito bene e di aver aggiunto qualcosa di mio.

Hai ascoltato qualche doppiatore storico per trarre ispirazione? Mi viene in mente Mark Hamill e le sue performance…

No, ho cercato soltanto di mettermi nei panni di Greg e ho cercato di comportarmi come avrebbe fatto lui. No in realtà non ci sono state altre ispirazioni se non i film live action ed i libri.

Ti è piaciuto interpretare Greg? quale è stata la parte più difficile?

Mmmm, penso che la parte migliore di questo lavoro sia stata poter andare a lavoro in tuta. È un bel personaggio ed è un grande franchise, è stato incredibile. La parte più difficile invece è stato lavorare durante il Covid, perché ci siamo dovuti fermare per un po’. Ma ci siamo riorganizzati in piena sicurezza e ce l’abbiamo fatta: abbiamo realizzato un film fantastico. Sono super orgoglioso e non vedo l’ora che lo vedano tutti.

Quanto ti hanno aiutato le tue personali esperienze alle scuole medie nell’interpretazione di Greg?

Credo che tutti attraversino gli stessi cambiamenti alle scuole medie: capisci chi sono i tuoi veri amici, cosa ti piace davvero. Quello che mi accomuna maggiormente a Greg è legato ad un gioco che facevo con i miei amici durante la ricreazione chiamato ovviamente “cheese touch”, una sorta di acchiapparello modificato in “cheese touch” ispirato a Diario di una Schiappa.

Il primo libro, su cui è basato questo film, è uscito nel 2007: pensi che, anche se sono passati più di dieci anni fra il libro e questo film, il suo messaggio sia ancora attuale, la crescita di questi personaggi sia ancora attuale oggi per ragazzi delle medie molto diversi da quelli di dieci anni fa?

Sì, penso che il messaggio sia lo stesso e che venga interpretato alla stessa maniera perché parla di amicizia e perché indipendente da dove vieni e da chi sei tutti fanno amicizia, hanno bisogno di amici. L’amicizia è un tema centrale nel film e nei libri, vale ancora oggi ed è qualcosa presente sin dall’inizio dei tempi. Penso che tutti scoprano di essere attirati da persone simili per fare gruppo. Greg ha Rowley e penso che tutti i ragazzi delle medie che si sentono a disagio alla fine troveranno il loro posto.

È stato complicato adattare la tua recitazione al particolare stile d’animazione del film o è stato un processo naturale?

È stato un processo abbastanza naturale. Quando ho letto la parte, con i produttori e gli altri, mi hanno semplicemente indicato quello che avrebbero voluto e come lo avrebbero voluto rendendomi il lavoro facile e potendo recitare al meglio delle mie possibilità affinché la mia voce risultasse il più naturale possibile abbinata all’animazione. Riguardo la naturalezza del tono, ho immaginato di recitare io la parte con una telecamera di fronte a me e che dovessi recitare le scene trovando così un tono naturale anche se alla fine si tratta di un film animato.

Ultima domanda, scontata, questo film è un reboot ma ci sono più di una dozzina di libri: torneresti per un sequel o pensi di crescere troppo per il personaggio?

No, spero davvero di poter tornare e spero davvero che ci saranno altri film, lo speriamo tutti in realtà. Sarebbe fantastico. Sai, se il film piacerà il pubblico ne vorrà ancora.

Hai detto di essere un fan della serie, qual è il tuo libro preferito? e quale personaggio ti piacerebbe interpretare?

Se ci saranno dei sequel, continuerò ad interpretare solo Greg perché con lui ho una connessione speciale. Credo che il mio libro preferito rimanga il primo, quello originale, perché c’è un senso di nostalgia… si è il mio preferito, un classico!

