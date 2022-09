L’autore, animatore e produttore dei Simpson Al Jean è di certo conosciuto fra gli appassionati delle bizzarre avventure della famiglia più gialla d’America. Autore della serie fin dal 1989, Al Jean ha poi rivestito diversi altri ruoli che riguardano la produzione degli episodi. In occasione dell’uscita di Welcome to the Club, il nuovo corto animato de I Simpson, Al Jean ci ha concesso una divertentissima intervista, trasformatasi ben presto in una piacevolissima chiacchierata.

Intervista all’autore e produttore dei Simpson Al Jean

Per prima cosa, grazie mille: i Simpson mi hanno cresciuto più dei miei genitori, per cui grazie per il vostro lavoro, lo adoro!

(Ride)

Ora, la mia prima domanda: hai lavorato con i Simpson dall’inizio, quindi come è cambiato il modo di scrivere gli episodi e le gag nel corso degli anni?

Ci sono due aspetti principali: da sempre lavoriamo sodo per cercare di rendere la serie divertente ed emozionante prendendo spunto dalla vita reale, ma abbiamo iniziato a lavorare prima dell’elaborazione testi e prima di Google, per cui queste due cose, scrittura ed editing digitale e soprattutto avere le informazioni del mondo a portata di mano è assolutamente… Sai che eravamo soliti farla franca inventando fatti e affermazioni come “Non posso farlo io”. C’è stato uno dei primi episodi in cui abbiamo menzionato la milionesima cifra del Pi greco, e abbiamo dovuto scrivere all’UCLA per ottenere quel numero, mentre ovviamente ora puoi cercarlo su Google in due secondi.

Cosa ti ha ispirato a creare le tue gag? Film, vita personale o cos’altro?

Tutto nella mia vita, sai, tutto quello che ho visto è materiale per i Simpson, qualcosa che richiede tutti i tuoi riferimenti, le tue storie, le tue energie, le cose che ti sono successe. Ho due figli che sono una grande fonte di ispirazione. È un riflesso della vita ed è fantastico perché ci ho messo dentro la mia vita e ora posso guardarla tutto su Disney Plus semplicemente premendo un pulsante!

Cosa puoi dirci di Welcome to the Club, il nuovo cortometraggio dei Simpson?

In questo corto lisa tenta di unirsi alle Principesse Disney, ma si rende presto conto che i cattivi Disney sono molto più divertenti! Sai, abbiamo ripreso Ursula dalla Sirenetta e Scar dal Re Leone, la Regina di Cuori da Alice nel Paese delle Meraviglie ed è stato solo un piacere, come lavorare con Tress MacNeille, che presta la propria voce ad alcuni personaggi del corto. L’attrice che interpretava Ursula è morta quest’anno, ma abbiamo al doppiaggio dei suoi personaggi Dawnn Lewis, e abbiamo anche lavorato con un animatore che ha lavorato alla Sirenetta, che ha animato Ursula in questo corto, e le animazioni sono bellissime.

Oh, non vedo l’ora di vederlo! Mi ricorda qualcosa di simile che è successo a Leela in Futurama, quando decide che essere la strega cattiva è molto più divertente che tornare semplicemente a casa.

È sempre vero, non ricordi il nome di nessuna delle Principesse Disney che prendiamo in giro in questo corto, ma ricordi i cattivi che ti piacciono. Le principesse sono più insipide! (Ride)

Hai proprio ragione! Ora, come puoi vedere i Simpson hanno forgiato il mio senso dell’umorismo, che uso nella mia vita reale, perciò vorrei chiederti: è lo stesso anche per te? Ogni tanto ti ritrovi a parlare come se fossi Homer Simpson nella tua vita di tutti i giorni? Perché a me capita, tipo… sempre.

Beh, c’era una cosa che ho fatto davvero, beh, ce n’è più di una, ma ho fatto una cosa che ha fatto Homer: avevo un gigantesco sandwich nel mio frigorifero che ho continuato a mangiare ogni giorno e, ok, non sono stato così male come lui, ma quella gag è basata su questo episodio. Voglio dire, tutto viene da te, sai, come il biglietto di San Valentino “Io AcCIUF-CIUFfo te” è legato a quando arrivai in terza elementare, e ora è il bigliettino di San Valentino più famoso del mondo. È davvero bizzarro, voglio dire, è pazzesco come le cose siano diventate grandi.

E ora ho la mia ultima domanda per te: c’è qualche tematica che vorresti vedere nei Simpson che non avete ancora trattato?

Mi piacerebbe vedere un episodio in cui lo sceneggiatore non è in grado di scrivere gli episodi perché il mondo è perfetto! Beh, potrebbe accadere, in futuro (Ride)

Non so se ho ancora tempo per un’ultima domanda, ma ci proverò lo stesso: qual è il tuo episodio preferito dei Simpson?

Ce ne sono davvero troppi per me, ma una cosa di cui sono entusiasta è che quest’anno abbiamo due episodi di Halloween e c’è una fantastica parodia del libro IT di Stephen King che penso che alla gente piacerà davvero; intendo dire che la gente sperava che lo facessimo da un po’ e ora l’abbiamo fatto davvero.

Oh, mi piacciono molto gli episodi di Halloween, ma il mio preferito è quello di X-Files!

Oh, grazie! Ed è stato un vero piacere avere David e Gillian.

Quell’episodio è totalmente fuori di testa e mi fa morire dal ridere ogni volta che lo vedo, perciò grazie ancora! Leggo il tuo nome ogni giorno perché sono una grande fan dei Simpson! A proposito, Lord Palmerston o Pitt il Maggiore?

Oohh, è sicuramente Lord Palmerston.

Beh, in realtà io credo fosse meglio Pitt il Maggiore, ma forse sarebbe meglio piantarla qui…

Ok, sì, sarebbe meglio!

Per meglio comprendere il significato di questa domanda all’apparenza priva di senso sui Primi Ministri inglesi, alleghiamo qui di seguito un video esplicativo:

