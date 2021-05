Inuyasha e Steve Aoki insieme per una nuova collezione moda

Il marchio di moda Dim Mak Collection, gestito dal DJ Steve Aoki, sta collaborando con Viz Media per il lancio di una collezione di abbigliamento ispirata all’anime Inuyasha, tratto dall’omonimo manga scritto e disegnato da Rumiko Takahashi e pubblicato in Italia dalla Star Comics.

Questa collaborazione sarà resa disponibile il 28 maggio a mezzanotte ed esclusivamente attraverso il sito web di Dim Mak e l’applicazione di shopping mobile NTWRK.

Inuyasha e Steve Aoki, nasce Dim Mak Collection x Inuyasha

La collezione comprende dodici capi di abbigliamento, tra cui t-shirt e felpe.

La grafica raffigura i personaggi preferiti dai fan come Inuyasha, Sesshomaru, Kikyo, Kanna e Sango in brillanti rosa heliconia e caleidoscopici tinte a cravatta. I prezzi vanno dai 38 agli 85 dollari.

Vi ricordiamo che Steve Aoki è un produttore/DJ due volte nominato ai Grammy. Nel mondo degli anime, ha arrangiato e composto la canzone Lights Go Out presente nell’episodio 19 di Carole & Tuesday (leggete la recensione del manga a questo nostro articolo).

Nel 1996 ha fondato Dim Mak, un’etichetta discografica indipendente, un marchio musicale e fashion lifestyle. Lui e Viz Media avevano già collaborato per una collezione di abbigliamento Naruto a settembre.

Yashahime: Princess Half-Demon: il sequel di Inuyasha

Yashahime: Princess Half-Demon è il sequel spin-off di Inuyasha. Narra le vicende di Towa Higurashi e Setsuna, figlie gemelle di Sesshomaru e Rin, e di Moroha, figlia adolescente di Inuyasha e Kagome Higurashi.

Eccovi la sinossi:

Yashahime: Princess Half-Demon segue la storia delle figlie di Sesshomaru e Inuyasha mentre intraprendono un viaggio attraverso il tempo. Ambientato nell’epoca feudale giapponese, le gemelle per metà demone, Towa e Setsuna, sono state divise da un incendio nella foresta. Towa, mentre cercava disperatamente la sorella minore, si avventura in un tunnel misterioso che la trasporta nel Giappone contemporaneo dove viene trovata e allevata dal fratello di Kagome Higurashi, Sota, e la sua famiglia. Dieci anni dopo si riapre il tunnel che connette le due ere, permettendo a Towa di riabbracciarsi con Setsuna, ormai una cacciatrice di demoni che lavora per Kohaku. Ma Towa rimane scioccata nello scoprire che Setsuna sembra aver perso ogni ricordo della sua sorella maggiore. Una volta incontrata Moroha, la figlia di Inuyasha e Kagome, le tre giovani ragazze viaggiano attraverso le due ere in un avventura volta a riottenere il passato perduto.

Prodotto dalla società giapponese Sunrise, l’anime si è appena concluso con un totale di 24 episodi, trasmessi a cadenza settimanale dal 3 ottobre 2020 al 20 marzo 2021 e disponibili su Crunchyroll che gli ha trasmessi in simulcast.

Una seconda stagione è stata annunciata per l’autunno 2021.

