Era stato annunciato l’anno scorso e adesso arrivano finalmente nuovi dettagli sul sequel di Io sono leggenda, survival movie del 2007 con Will Smith, rivelatosi una hit al box-office: oltre 580 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. A fornire gli aggiornamenti sul nuovo capitolo ci ha pensato Akiva Goldsman, sceneggiatore del primo film, ai microfoni di Deadline.

Foto di Io sono leggenda

Io sono leggenda, il sequel partirà dal finale alternativo del primo film

Il sequel inizierà qualche decennio dopo il primo. Sono ossessionato da The Last of Us dove vediamo come sarebbe il mondo dopo l’apocalisse in un salto temporale di 20/30 anni. Il film partirà dal finale alternativo di Io sono leggenda rispetto a quello mostrato al cinema. Ci rifacciamo al romanzo originale di Matheson e presteremo maggiore fedeltà all’opera. Matheson parlava di come il tempo dell’uomo sulla Terra come specie dominante fosse giunto al termine. Si tratta di un aspetto molto interessante che esploreremo nel nuovo film.

Nel sequel di Io sono leggenda Will Smith sarà affiancato da Michael B. Jordan, ma non si conoscono ancora dettagli sul suo personaggio. Sarà la prima volta che i due lavoreranno assieme all’interno di un film. Nel finale mostrato al cinema il personaggio di Will Smith si sacrifica per salvare l’umanità, facendosi esplodere insieme agli infetti. In quello alternativo, invece, presente nei contenuti extra della versione Home Video, sopravvive e si allontana da New York.

Basato sull’omonimo romanzo di Richard Mateson (qui la nostra recensione), Io sono leggenda è ambientato in una New York del 2012 dove un misterioso virus ha ucciso quasi tutti gli uomini e li ha trasformati in vampiri. L’unico essere umano sopravvissuto al contagio è il dottor Robert Neville (Will Smith), che lotta disperatamente per trovare una cura. Si tratta del terzo remake del romanzo pubblicato nel 1954. Si era parlato di un sequel di Io sono leggenda già nel 2008, ma le porte si chiusero definitivamente nel 2014. Sembrava poi che la Warner volesse procedere con un reboot, abbandonando poi del tutto i piani. Ancora oggi, a oltre 10 anni di distanza, il film è oggetto di discussione tra i fan.