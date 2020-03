iorestoacasa: da Giochi Uniti un contest per condividere l’amore per il gioco

Vista la difficile situazione che il Paese sta attraversando, anche Giochi Uniti vuole dimostrare vicinanza agli italiani in questo momento delicato. Per gli appassionati di giochi #iorestoacasa è un impegno, ma anche un sfida per cercare di impegnare al meglio il tempo tra le mura domestiche.

Giochi Uniti ha deciso di dare la possibilità di condividere sui social la vostra passione per il gioco “analogico” dando vita ad un contest su Instagram e Faceebok dedicato alla vostra passione per il gioco. Qual è il gioco in scatola che vi sta intrattenendo di più? Qual è il vostro cimelio inestimabile? Avete approfittato di questo periodo per iniziare una nuova campaign di gioco di ruolo con i vostri figli o il vostro partner? Questa è l’occasione per mostrarlo!

Per partecipare basterà condividere una foto dei momenti in casa passati in compagnia dei vostri giochi preferiti, accompagnata dal nostro tag @giochiuniti per Instagram @giochi.uniti per Facebook oltre agli hashtag #giochiuniti e #iorestoacasa.

Si potrà partecipare al contest fino al 3 aprile. Il concorso non sarebbe completo senza un premio: l’utente che mostrerà la foto più bella sarà premiato con una copia demo, a scelta, di Catan o di Carcassonne, due titoli best seller del catalogo Giochi Uniti.