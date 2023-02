Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato l’arrivo del core set Ipernova Fotonica per il gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh! ora disponibile in Europa e Oceania, che porterà una serie di nuove carte per potenziare i deck di ogni giocatore.

Ipernova Fotonica è il primo core set del 2023 e a differenza dei booster set, ha un numero di carte decisamente superiore (in questo caso 100) e pacchetti contenenti 9 carte. I core set escono una volta ogni tre mesi e hanno principalmente tre funzioni: la prima, introdurre nuovi archetipi che permetteranno i giocatori di creare nuove strategie e che potranno dare uno scossone al meta di gioco; il secondo, reintrodurre vecchi archetipi, ma con innesti di nuove carte, per permettere anche a coloro che ne hanno basato il proprio deck di potenziarsi con nuove creature, magie e trappole; il terzo, inserire all’interno del gioco di carte collezionabili anche i mostri presenti nella lore dell’anime, per dare la possibilità anche a coloro che si avvicinano per la prima volta al cartaceo di toccare con mano le creature che hanno visto nella trasposizione animata di Yu-Gi-Oh!

In questo set da ben 100 carte, le nuove strategie Fotonica ed Evocatore Galattico da Yu-Gi-Oh! ZEXAL saranno in grado di potenziare i deck dei giocatori a livelli mai visti, con ad esempio la nuovissima forma di Numero C62: Neo Drago Fotonico Primordiale Occhi Galattici, in grado di effettuare ben tre attacchi verso gli avversari con una potenza devastante.

Vengono introdotti anche nuovi Mostri Nucleo Chaos e nuovi Mostri Tuner, che aiuteranno a scatenare una temibile orda di Mostri Synchro in grado di compiere attacchi multipli, bandire Mostri e raggiungere una forza di attacco di 4.500.E per i giocatori non avvezzi alle Evocazioni Synchro, sarà presente un Mostro in anteprima mondiale le cui capacità cambiano a seconda dell’origine dei Mostri che vengono banditi.

Verranno anche introdotte nuove carte per completare le strategie Spaventartiglio Kashtira, Perlegia Tiaracrimalamenti e Kashtira da Forza Dimensionale, Potere degli Elementi ed Esplosione Alaoscura.

E tante altre novità ancora!

Il core set Ipernova Fotonica contiene 100 nuove carte: 50 Carte Comuni, 26 Carte Super Rare, 14 Carte Ultra Rare, 10 Carte Rare Segrete.

Per chi non fosse avvezzo al mondo dei Giochi di Carte Collezionabili, quello di Yu-Gi-Oh, tratto dall’omonimo manga, è il numero uno al mondo, con oltre 25 miliardi di carte vendute (tanto da farlo entrare persino nel Guinness dei Primati). Il gioco è basato sulla strategia di ogni singolo giocatore, con la quale può costruire il proprio mazzo basato su di essa per poter competere contro altri giocatori. Le carte rappresentano potenti Mostri, Incantesimi e Trappole sorprendenti, che serviranno a mettere in difficoltà i propri avversari. Nel corso degli anni, sono state introdotte sempre piu’ espansioni e meccaniche, oltre ai piu’ svariati temi e archetipi, che lo hanno reso, a differenza di altri giochi di carte collezionabili, molto variegato e complesso, potendo ogni giocatore scegliere una strategia completamente diversa e con meccaniche anche opposte e contrarie a quelle dei propri avversari.

Per chi invece fosse interessato alla storia narrata nel manga di Yu-Gi-Oh! (di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, in occasione dell’uscita dell’uscita della Complete Edition) questa la sinossi ufficiale:

“Dopo aver risolto il rompicapo celato in un bizzarro gioiello egizio, la vita di Yugi Muto cambia: un misterioso e spietato alter ego prende il controllo del suo corpo per affrontare le più crudeli delle sfide: i Giochi delle Tenebre.”

Se anche voi volete perfezionare i vostri deck con il nuovo core set Ipernova Fotonica, potete ordinarlo direttamente semplicemente cliccando su questo link.