Iron Man Mark 85 prodotta da Iron Studios

Iron Man Mark 85 è l'ultimo prodotto annunciato da Iron Studios per la linea Legacy Replica, una serie di statue ultra-dettagliate in scala 1:4.

Iron Man Mark 85 è l’ultimo prodotto annunciato da Iron Studios (azienda brasiliana produttrice di statue) per la linea Legacy Replica, una serie di statue ultra-dettagliate in scala 1:4 tratta dalla pellicola – campione d’incassi – Avengers: Endgame.

Cinque anni dopo gli eventi di Avengers: Infinity War, a seguito degli eventi messi in moto da Thanos che è riuscito nella sua missione ed ha spazzato via metà dell’universo decimando il gruppo dei Vendicatori, Gli ultimi eroi superstiti decideranno di imbarcarsi in un’ultima missione nell’epica conclusione del ventiduesimo film di Marvel Studios, Avengers: Endgame.

Iron Man, protagonista di questa statua, è il personaggio Marvel interpretato da Robert Downey Jr. rilanciato nel 2008 grazie alla pellicola dedicata e alle svariate apparizioni nei sequel e negli altri film del Marvel Cinematic Universe.

Iron Man Mark 85 Legacy Replica, insieme alle altre uscite già mostrate (Captain America, Thor, Thanos), rappresenta il non plus ultra a livello realizzativo per una statua in resina – dal peso di quasi 10 kg – dedicata a Tony Stark. Alta ben 78 cm compresa di basetta, in scala 1/4, rappresenta il nostro eroe nella classica posa in volo con la sua ultima creazione, la Mark 85, diretta evoluzione della Mark 50 Nano Tech vista in Infinity War.

Molta attenzione è stata data alla finitura dell’armatura che presenta una pittura metallizzata con effetti di weathering e vari graffi dovuti alla battaglia. Questa meravigliosa statua è inoltre impreziosita dalla testa alternativa senza casco che mostra il volto di Tony Stark e gli svariati effetti a led posizionati anche nei vari propulsori compresi quelli posteriori.

Veniamo ora al tasto “dolente” di questa uscita. La qualità ha ovviamente un prezzo e in questo caso parliamo di 1200$ (più spedizione ed eventuale dogana – non dimenticatelo mai) con uscita fissata a Settembre 2020. E’ possibile già da ora ordinarla dal sito di Sideshow.com (anche con piano di pagamento rateizzato).