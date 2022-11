Threezero è pronta ad arricchire le collezioni di tutti gli appassionati aprendo i preordini per la nuova action figure Infinity Saga DLX Iron Man Figure – Mark II. Siete pronti ad accaparrarvela? Scopriamo insieme maggiori informazioni a riguardo!

La nuova Mark II di Iron Man da Threezero

Threezero e Marvel Studios hanno presentato la nuova action figure dedicata alla linea Marvel DLX. Si tratta della DLX Iron Man Mark 2, che riproduce con grande raffinatezza il prototipo, nonché la prima armatura di Iron Man, costruito presso le Stark Industries. Dalle immagini ufficiali possiamo infatti apprezzare come la tipica colorazione argentata sia stata riprodotta mediante l’utilizzo di tecniche di pittura che vedono l’applicazione di una serie di strati metallici.

Il comparto tecnico

Dal punto di vista tecnico, la nuova action figure Threezero è alta circa 18 cm e vanta la straordinaria presenza di ben 48 punti di snodo che, date le dimensioni della figure stessa, non sono affatto banali. In sostanza, che voi voglia posare la figure in posa statica o riprodurre le scene più action vista nel film, non avrete assolutamente alcuna limitazione.

Tra le funzioni più interessanti troviamo poi anche la presenza dell’implementazione di luci a LED sulla figure, precisamente esse sono poste sul petto e negli occhi. Da segnalare inoltre la possibilità di aprire gli sportelli posti sulla schiena così da simulare il volo del personaggio.

Prezzo e data di uscita

La nuova action figure Mark II di Iron Man da Threezero è attualmente disponibile in preordine al prezzo di 99 dollari. La sua distribuzione è invece prevista a parte dal secondo trimestre del 2023. Per ulteriori dettagli, foto aggiuntive e molto altro ancora, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del produttore.