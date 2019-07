Iron Man: un nuovo set di miniature prodotto da Hot Toys

Hot Toys ha annunciato da poco il set di miniature - mostrato in anteprima al San Diego Comic Con 2019 - riguardante la Hall of Armor vista in Iron Man 3.

Hot Toys ha annunciato da poco il set di miniature – mostrato in anteprima al San Diego Comic Con 2019 – riguardante la Hall of Armor vista in Iron Man 3. Questi particolari alloggiamenti per le armature saranno alti circa 12 cm con le armature al suo interno alte 8 cm, saranno inoltre dotati di led al loro interno per illuminarle. Un prodotto ideale se avete intenzione di realizzare un piccolo diorama con le primissime armature posizionate sullo sfondo.

Iron Man è il personaggio Marvel interpretato da Robert Downey Jr. rilanciato nel 2008 grazie alla pellicola dedicata e alle svariate apparizioni nei sequel e negli altri film del Marvel Cinematic Universe. Durante il decennio in cui ci ha accompagnato abbiamo assistito all’ apparizione di quasi oltre 50 armature senza contare quelle di War Machine.

Il Set di miniature di Iron Man sarà composto dalle prime sette armature così come lo abbiamo visto nella pellicola Iron Man 3 da cui si ispira, ci saranno pertanto le armature Mark I, II, III, IV, V, VI e per finire la VII. Non viene specificato se saranno realizzate in PVC o in Metallo ma dato il prezzo ci auguriamo di si, in ogni caso possiamo notare che avranno un painting decisamente accattivante e curato come le sorelle maggiori in scala 1/6.

Decisamente un set iconico, che ci ricorda due scene in particolare, quella in cui Tony si veste per la prima volta della Mark 42 e quella in cui il Mandarino durante l’attacco missilistico alla villa Stark le fa esplodere una dopo l’altra. Iron Man Hall of Armor Miniature Collectible Set di Hot Toys è in preordine su Sideshow.com al prezzo di 235$. Date le caratteristiche e l’appetibilità del prodotto (come ogni prodotto riguardante Iron Man del resto) andrà presto Sold-Out quindi se volete fare vostro questo set dateci dentro perché avete tempo fino a Dicembre 2019.