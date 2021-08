J. Michael Straczynski (Sense8, Babylon 5) alla guida di Doctor Who?

Uno scrittore di fantascienza americano potrebbe diventare il primo showrunner non britannico alla guida di Doctor Who. J. Michael Straczynski è noto per aver creato Babylon 5, per aver co-creato Sense8 e anche per aver scritto alcuni fumetti con protagonisti personaggi del calibro di Superman, Spider-Man, Thor e i Fantastici Quattro. Adesso, J. Michael Straczynski vorrebbe concepire le prossime avventure del Dottore.

J. Michael Straczynski vorrebbe essere alla guida di Doctor Who

Ora che Chris Chibnall e Jodie Whittaker non faranno più parte della serie, Doctor Who entrerà in una nuova era dopo la serie di speciali del 2022. Straczynski afferma su Twitter che il suo agente ha contattato la BBC per esprimere il suo interesse per la posizione di showrunner.

L’autore afferma infatti di essersi messo in contatto con la BBc, che ha già iniziato la ricerca di un nuovo showrunner che possa essere alla guida di Doctor Who, e che resta in attesa di un responso da parte dell’emittente. Qui di seguito trovate il tweet originale di J. Michael Straczynski:

Contact with the BBC has been made. They're going through their own process, which began before my tweet, and that has to run its course, but if those don't pan out and there's a discussion to be had, they will reach out. Very courteous, so we'll see where their process leads. https://t.co/CnxqGF59ny — J. Michael Straczynski (@straczynski) August 18, 2021

Chibnall, scrittore di Doctor Who durante il periodo di Russell T. Davies come showrunner, è tornato a Doctor Who nel 2017 quando Whittaker è diventata la prima donna a interpretare il Dottore. In una dichiarazione rilasciata per annunciare la sua uscita, Chibnall ha affermato che il piano è sempre stato quello di creare tre stagioni, in accordo anche con la stessa Jodie Wittaker, la cui performance è andata oltre le sue stesse aspettative, dipingendo un Dottore donna carismatico e iconico, la prima Dottoressa dotata di “stile, forza, calore, generosità e umorismo“.

Il messaggi si conclude come segue:

È fantastico che il culmine della storia del Tredicesimo Dottore sarà al centro delle celebrazioni del centenario della BBC. Auguro ai nostri successori – chiunque scelgano la BBC e i BBC Studios – di divertirsi tanto quanto noi!.

