J-POP: Go Nagai in anteprima al Road to Lucca Changes di CulturaPOP

Parte oggi alle 21 sul canale Twitch di CulturaPOP la Road to Lucca Changes con un primo ospite d’eccezione J-POP Manga!

Road to Lucca Changes – cos’è?

La Road to Lucca Changes di CulturaPOP sarà costituita da una serie di incontri che ci faranno “scaldare i motori” in vista dell’evento lucchese (che ricordiamo a seguito delle disposizioni dell’ultimo DPCM ha spostato tutti gli eventi in presenza in formato digitale) con ospiti, anteprime e anticipazioni sui contenuti che saranno poi fruibili nel palinsesto di eventi che andranno in streaming sui canali ufficiali di Lucca Comics & Games edizione Changes.

Road to Lucca Changes con J-POP

J-POP sarà il primo ospite di Road to Lucca Changes offrendoci una succosa video anteprima di “Go Nagai: il costruttore di mitologie” ovvero una intervista realizzata da Go Nagai in esclusiva per il pubblico italiano! A dialogare in diretta Twitch sulla realizzazione di questo mini documentario e sull’influenza del sensei nel mondo della cultura dei manga ci sarà Jacopo Costa Buranelli di J-POP.

Ecco nel dettegli il contenuto del l’intervista rilasciata da Go Nagai:

Go Nagai: il costruttore di mitologie

Il leggendario autore di Jeeg Robot e Mazinga si racconta in una speciale intervista concessa per il pubblico italiano. In occasione del giubileo dantesco, Go Nagai racconta la sua Commedia in stile manga, un’opera di altissimo valore riconosciuta a pieno titolo come contributo fondamentale alla divulgazione di Dante nel mondo. Partendo dalle ispirazioni stilistiche su Gustave Doré, il grande Nagai racconta di come si è formato il suo immaginario creativo e di come l’importanza dei suoi titoli, da Goldrake a Devilman, sia ad oggi ancora determinante nella nostra cultura.

Go Nagai: il costruttore di mitologie, nella sua versione completa, verrà diffuso e trasmesso sia su Rai Play dal 29 Ottobre sia – con una speciale versione estesa – sul canale Youtube di J-POP sempre a partire dal 29 Ottobre.

L’appuntamento per una visione in anteprima di alcuni momenti del documentario è invece previsto per oggi 26/10/2020 alle ore 21:00 sul canale Twitch di Cutura POP!

J-POP e gli altri contenuti esclusivi

Go Nagai fa parte dei 5 contenuti originali di J-POP Manga Presents che saranno disponibili su Rai Play dal 29 Ottobre, e in extended cut sul canale youtube di J-POP Manga:

29 ottbre – Go Nagai: il costruttore di mitologie

30 ottobre – Le fiabe in chiaroscuro con Nagabeil

31 ottobre – Preparare Halloween con Junji Ito

1° novembre – Migiwa Kamimura: le donne e le strade di Kazuo Kamimura

1° novembre – Makoto Tezuka: l’eredità del Dio del Manga