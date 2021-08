Pochi minuti fa, attraverso una diretta sui propri canali social, J-Pop Manga annuncia 4 nuovi manga Boy’s Love che arriveranno sugli scaffali di fumetterie e librerie a partire già dall’imminente mese di settembre. Scopriamoli nel dettaglio!

YONDAIME – la storia di Tatsuyuki Ooyamato

di Scarlet Beriko

Volume Unico

Il volume autoconclusivo da cui è tratta Jealousy, serie di successo recentemente conclusasi con il quinto volume, ambientato nel futuro dei suoi protagonisti! Tatsuyuki è destinato a succedere al padre come quarto leader del clan Yakuza Ooyamato… ma non ha alcuna intenzione di farlo. Anziché imparare come gestire, ehm, l’azienda di famiglia, preferisce spassarsela e mordere con superficialità il frutto dell’amore. Ma giocare coi sentimenti altrui può essere altrettanto pericoloso del crimine! In uscita insieme a Jealousy vol.1 a settembre.

CANIS Dear Mr. Rain (U) + Dear Mr. Hatter 1-2

di ZAKK

5 volumi – serie in corso

Un giorno di pioggia, Kutsuna Satoru, un geniale artigiano cappellaio, accoglie in casa un misterioso ragazzo trovato svenuto in un vicolo. Quest’ultimo, Kashiba Ryou, è di origine giapponese ma cresciuto in America, dove si è guadagnato da vivere in modi non convenzionali. Assumendolo come assistente per un breve periodo, Satoru scopre inoltre che non solo Ryou è più giovane di quanto non sembri, ma che è venuto in Giappone “solo per morire”. Terminati i lavori, i due si salutano con malinconia e Satoru, una volta solo, capisce di essersi innamorato a prima vista del giovane vagabondo. Nel frattempo Ryou si appresta a compiere il suo ultimo incarico, assegnatogli da un’importante figura della malavita americana. Tutto per essere ricompensato con la propria morte…