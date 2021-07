Attraverso il catalogo Direct 85 apprendiamo le novità Edizioni BD e J-Pop Manga di settembre 2021. Da segnalare numerosi debutti: MISSION: YOZAKURA FAMILY, JOSEE, THE TIGER & THE FISH, KOWLOON GENERIC ROMANCE, OBSESSED WITH A NAKED MONSTER, JEALOUSY e NUMBER FIVE. Per Edizioni BD invece c’è il volume unico BOOK TOUR – La tournée; nessuna novità per la neonata etichetta 451 dedicata alla narrativa.

Le novità Edizioni BD e J-Pop Manga di settembre 2021

Le novità J-Pop Manga di settembre 2021

MISSION: YOZAKURA FAMILY 1

di HITSUJI GONDAIRA

9 VOLUMI – SERIE IN CORSO

FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N PREZZO – 5,90 €

Taiyo Asano è un liceale molto timido e l’unica persona con la quale riesce a parlare è la sua amica d’infanzia, Mutsumi Yozakura… che però, in segreto, è l’ultima discendente di una famigerata famiglia di spie! Quando Mutsumi finisce nei guai per colpa del suo iperprotettivo e insopportabile fratello maggiore, Kyoichiro, toccherà a Taiyo salvarla: fin dove sarà costretto a spingersi per salvare l’amica? E, soprattutto, ne sarà in grado? Una deliziosa commedia familiare di spionaggio, nominata nel 2020 al Tsugi ni Kuru Manga Taisho Awards.

Tokyo Revengers 7

di Ken Wakui

23 VOLUMI – SERIE IN CORSO

FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N PREZZO – 6,50 €

MENSILE

Takemichi Hanagaki è un giovane appena diventato adulto, ma ha già raggiunto il punto più basso della sua vita. Lavoratore part-time senza speranza, vive in un tugurio e, come se non bastasse, è ancora vergine. Un giorno, Takemichi viene colpito da una notizia tremenda: Hinata Tachibana, la sua ragazza ai tempi delle scuole medie, l’unica fidanzata che abbia mai avuto, è morta, uccisa da un gruppo di delinquenti noto come Tokyo Manji Gang. All’improvviso… Takemichi si ritrova di nuovo nel passato, nei suoi panni di dodici anni prima, quando frequentava le medie! Un fatto inspiegabile e assurdo che dona però al ragazzo l’opportunità di salvare la dolce Hinata: se solo, per farlo, non dovesse scalare le gerarchie e mirare al vertice della gang più pericolosa e violenta di tutto il Kanto!

Hanako Kun 11

di aidairo

15 VOLUMI – SERIE IN CORSO

FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 172, B/N + COLORE PREZZO – 5,90 €

MENSILE

I Sette Misteri sono celebri leggende urbane giapponesi legate alla scuola e una delle più note è quella di Hanako, il fantasma di una ragazza che infesta i bagni dell’Accademia Kamome e che, secondo le voci, realizzerà ogni desiderio del fortunato che riuscirà a evocarla. Quando Nene Yashiro tenta l’impresa di scovare Hanako, alla ricerca di aiuto in amore, scopre però che la “ragazza” in realtà è… un ragazzo! La studentessa finisce così coinvolta in un’avventura mistica nella quale, come assistente di Hanako, scoprirà quanto può essere fragile l’equilibrio tra il mondo mortale e quello degli spettri!

BEYOND THE CLOUDS 2

di Nicke

3 VOLUMI – SERIE IN CORSO FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 200, B/N + COLORE PREZZO – 6,50 €

BIMESTRALE

Nella Città Gialla, una metropoli iper industrializzata dove il cielo e le stelle sono oscurati dal fumo delle ciminiere, il giovane Theo trova da sempre l’ambiente ideale per mettere a frutto il suo innato talento per la meccanica. Quando soccorre Mia, una ragazza alata, ferita e senza più memoria, la vita di Theo arriva però a un punto di svolta. Con le sue capacità, riparare le ali della giovane non è un problema… ma riportarla a casa sarà tutta un’altra storia! Ha così inizio per i due ragazzi un viaggio mozzafiato, che porterà entrambi più lontano di quanto sognassero: oltre le nuvole! Nel solco delle storie poetiche ed elettrizzanti dello Studio Ghibli, arriva una favolosa storia sul desiderio d’avventura e di amicizia da parte dei cuori più giovani e innocenti.

LAND OF THE LUSTROUS 9

di Haruko Ichikawa

11 VOLUMI – SERIE IN CORSO

FORMATO – 12,4×18 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N + COLORE PREZZO – 7,50 €

BIMESTRALE

Un’opera imprevedibile che mixa fantasy, fantascienza e metafisica a uno stile di disegno inedito e accattivante. Su un pianeta quasi disabitato, un popolo di “pietre preziose” dalle sembianze umane è preda dei Seleniti, il popolo della Luna, che organizza delle battute di caccia per raccoglierle, farle a pezzi e usarle come ornamenti. In questa società dove saper combattere è tutto, Phos, la fosfofillite, non desidera altro che diventare più forte, potersi difendere e guadagnare il rispetto dei propri compagni. Ma quanti pezzi di sé potrà perdere per raggiungere il suo obiettivo?

SO I’M A SPIDER, SO WHAT? 8

di O. BABA, A. KAKASHI

10 VOLUMI – SERIE IN CORSO

FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 184, B/N + COLORE PREZZO – 6,50€

BIMESTRALE

Un gruppo di studenti perde la vita a causa delle ripercussioni di un’epica battaglia combattuta in una realtà parallela. Per una di loro, però, la sorte ha riservato un’ulteriore sorpresa: per magia, la ragazza tornerà in vita in quel mondo lontano e lo farà… nel corpo di un ragno! Per giunta intrappolato in un pericolosissimo dungeon! Riuscirà a sopravvivere, armata solo della sua astuzia umana e delle sue conoscenze? Prosegue il nuovo fenomeno isekai che ha fatto innamorare il Giappone!

Danmachi Light Novel 11

di F. OMORI, S. YASUDA

17 VOLUMI – SERIE IN CORSO

FORMATO – 14X21 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 376, B/N + COL. PREZZO – 14,00 €

Prosegue la mitica saga originale di Danmachi, un successo da oltre un milione e mezzo di copie vendute in Giappone! Aver salvato Wiene è costato a Bell un calo della reputazione ai minimi storici. Ferito dall’ostilità e dalla disperazione degli abitanti di Orario, ora il “Little Rookie” è attanagliato dall’angoscia: riuscirà a rimettersi in piedi e a ritrovare la determinazione? Nel frattempo, nuove battaglie attendono la potente Familia Loki, questa volta nel quartiere labirinto!

GAME OF FAMILIA 3

di Mikoto Yamaguchi, D.P.

6 VOLUMI – SERIE IN CORSO

FORMATO – 12,4×18 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N + COLORE PREZZO – 6,90 €

BIMESTRALE

Sasae Hatsushima ama la sua famiglia e decide di proteggerla quando, insieme alla matrigna e alle due sorellastre, viene evocato in un altro mondo in cui gli umani sono visti come salvatori: solo loro, infatti, possono fermare l’orda di non-morti che minaccia tutti gli esseri viventi. Per questo, quando è il momento per i quattro di cedere parte del proprio corpo in cambio di poteri divini, Sasae pensa a un piano rischioso e folle… Dall’autrice di Dead Tube ecco l’isekai più crudo, eccitante e imprevedibile, che scardina gli stereotipi del genere con un “eroe” pronto a tutto!

Dead Tube 16

di Mikoto Yamaguchi, Touta Kitakawa

17 VOLUMI – SERIE IN CORSO

FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N PREZZO – 6,00 €

Volete combattere la noia? Fare un po’ di soldi? Sfogare la rabbia? Online troverete il servizio che fa per voi. Girate i video più violenti, sconvolgenti, illegali e condivideteli, raggiungendo la fama come carnefici… o come vittime! Una serie per stomaci forti, con un gruppo di giovani protagonisti di un gioco perverso in cui morte ed eccitazione corrono di pari passo!

TSUGUMI PROJECT 2

di IPPATU

3 VOLUMI – SERIE IN CORSO

FORMATO – 12,4×18 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 188, B/N PREZZO – 6,50 €

BIMESTRALE

In un Giappone in rovina, abbandonato da più di due secoli, Leon e il suo gruppo di soldati d’elite devono recuperare un’arma misteriosa, dal potenziale distruttivo tale che il mondo ha preferito schiacciare l’arcipelago giapponese sotto una pioggia di bombe piuttosto che vederne completato lo sviluppo. Lo sbarco però fallisce e Leon si ritrova da solo nella baia di Tokyo. Affamato, allo stremo delle forze e con solo una tuta anti-radiazioni per proteggersi, scopre subito che la città non è deserta come previsto… Inizia qui un viaggio adrenalinico con personaggi carismatici, ambientazioni straordinarie e un bestiario originalissimo che segnerà la vostra immaginazione come ferro rovente!

Zombie 100 4

di H. Aso, K. Takata

8 VOLUMI – SERIE IN CORSO

FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 160, B/N PREZZO – 5,90 €

BIMESTRALE

Dopo anni duri come “schiavo” in un’azienda che lo sfruttava, Akira ha sentito il suo spirito spezzarsi. Depresso, dopo il lavoro non fa che guardare film di zombi con occhi spenti e invidiosi: sopravvivere a un’apocalisse zombi sarebbe meglio delle sue attuali giornate! Poi, una mattina, si imbatte nel portiere del suo palazzo che sta pranzando… e il pasto è un altro inquilino! Di colpo, l’intera città pullula di morti viventi e, anche se gli tocca correre per salvarsi la vita, Akira non si è mai sentito più libero. Inizia così per lui un’importante missione: completare tutti i 100 punti sulla sua lista dei desideri prima che anche lui diventi uno zombi!

SUPER HXEROS 8

di RYOUMA KITADA

12 VOLUMI – SERIE COMPLETA

FORMATO – 12,4×18 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 200, B/N + COLORE PREZZO – 6,50 €

BIMESTRALE

Una misteriosa civiltà di alieni parassiti, i Kiseichu, vuole depredare la razza umana della cosiddetta “Energia H”, l’energia erotica, privandola del desiderio di vivere e portandola all’estinzione. La situazione è critica e, per raddrizzarla, lo studente Retto Enjo dovrà, ehm, unirsi all’ultima linea di difesa contro la minaccia dei Kiseichu: l’organizzazione HxEros, un gruppo di eroi composto da quattro splendide ragazze. Con l’aiuto del dispositivo HxEros, i cinque giovani proteggeranno la Terra dalla devastante “censura” dei mostri invasori!

Hell’s Paradise 12

di YUJI KAKU

13 VOLUMI – SERIE COMPLETA

FORMATO – 12X16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N PREZZO – 5,90 €

BIMESTRALE

Il temuto ninja Gabimaru, considerato imbattibile, aspetta in prigione l’arrivo di un boia in grado di ucciderlo. In lui il desiderio di farla finita è ormai più forte della voglia di lottare, ma la proposta della carnefice Asaemon risveglierà in lui la furia di un tempo: la possibilità di tornare a vivere con sua moglie, l’unica luce nella sua vita, se accetterà di recuperare il segreto della vita eterna per lo shogun! Tra mostri demoniaci, tradimenti e azione esplosiva, continua l’appassionante shonen che sta lasciando tutti a bocca aperta!

KINGDOM 48

di YASUHISA HARA

61 VOLUMI – SERIE IN CORSO

FORMATO – 13×18 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 216, B/N PREZZO – 6,90 €

BIMESTRALE

Continua l’adrenalinico manga storico che ha già ispirato un fortunatissimo anime e un film live action! Migliaia di anni sono passati dal tempo della “Guerra dei 500 anni”, in cui il mondo degli uomini e quello degli dei erano così vicini da creare leggende. È in questo periodo, conosciuto come quello degli Stati Combattenti, che nasce la storia di Xin, un ragazzo destinato a diventare un grande generale, e di tutte le prove che egli sostiene per affermare il suo cammino. Un capolavoro da 40 milioni di copie vendute in Giappone!

GOLDEN KAMUI 24

di Satoru NODA

26 VOLUMI – SERIE IN CORSO

FORMATO – 12,4X18 – BROSS.CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N + COLORE PREZZO – 6,90 €

BIMESTRALE

Nel pieno dell’Era Meiji, l’ex soldato Seiji Sugimoto ha ormai un solo obiettivo: trovare abbastanza oro per mantenere la vedova del suo migliore amico morto in guerra. Una corsa che lo porta nell’estremo nord del Giappone, dove secondo una leggenda qualcuno ha nascosto un’enorme quantità del prezioso metallo giallo… Ma Sugimoto non è l’unico a seguire le tracce che portano al tesoro nascosto e per trovarlo dovrà affrontare spietate bande di criminali, l’esercito e il clima proibitivo dell’Hokkaido con l’aiuto di una giovane e decisa Ainu in cerca di vendetta.

NUMBER FIVE 1

di TAIYO MATSUMOTO

2 VOLUMI – SERIE COMPLETA

FORMATO – 15X21 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 576, COLORE PREZZO – 18,00 €

Lo straordinario autore di Tekkon Kinkreet, Sunny, GoGo Monster e I Gatti del Louvre, il maestro Taiyo Matsumoto, torna a stupire ed emozionare con un’opera tra la fantascienza post-apocalittica e l’immaginario supereroico, visivamente ispirata al genio di Moebius. In un mondo ormai quasi del tutto desertico, un gruppo di cinque individui dotati di super poteri, ultima linea di difesa del pianeta, deve affrontare una crisi al suo interno: uno di loro, No. 5, ha deciso di disertare. Toccherà ai suoi ex compagni dargli ora la caccia… ma No. 5 e la sua misteriosa compagna Matroshka non si lasceranno catturare facilmente! Un seinen dalle atmosfere magiche, dal pennino di uno dei mangaka più celebrati di sempre.

JOSEE, THE TIGER & THE FISH – ROMANZO

di SEIKO TANABE

VOLUME UNICO

FORMATO – 14×21 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 272, B/N PREZZO – € 12,00

JOSEE, THE TIGER & THE FISH BOX VOL. 1-2

DI S. TANABE, NAO EMOTO

2 VOLUMI – SERIE COMPLETA FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 212, B/N PREZZO – 13,80 €

Tsuneo, giovane studente universitario, incontra per caso Kimiko, una ragazza colpita da paralisi cerebrale che non può più muovere le gambe e non uscirebbe neppure di casa se non fosse per le cure di sua nonna. Con la sua caparbia dolcezza, Tsuneo cercherà pian piano di instaurare un rapporto con Kimiko, aiutandola a uscire dal guscio nel quale si è chiusa per colpa della disabilità. Un racconto tenero e commovente considerato in Giappone come un vero e proprio classico e che ha ispirato due film live action, il più recente nel 2020, e un imminente anime dello Studio Bones (My Hero Academia). Proponiamo JOSEE, THE TIGER & THE FISH in due differenti versioni: un volume in prosa che raccoglie il racconto originale di Seiko Tanabe del 1985; un elegante cofanetto da collezione con la miniserie completa dell’adattamento manga, illustrato da Nao Emoto.

KOMI CAN’T COMMUNICATE 10

di Tomohito ODA

22 VOLUMI – SERIE IN CORSO

FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N PREZZO – 5,90 €

MENSILE

Nella prestigiosa accademia Itan, Komi Shoko è la ragazza più popolare. Pochi tuttavia osano avvicinarla, intimoriti dal suo atteggiamento algido, che la fa apparire davvero irraggiungibile. Eppure, in verità, Komi non vorrebbe altro che incontrare nuovi amici… se non fosse per un disturbo comunicativo di cui soffre, che glielo rende difficilissimo. Ma la ragazza non demorde: entro la fine del liceo, con l’aiuto del suo compagno di scuola Tadano, riuscirà a collezionare ben cento amici!

Blue Period 7

di Tsubasa Yamaguchi

10 VOLUMI – SERIE IN CORSO

FORMATO – 12,4×18 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N + COLORE PREZZO – 6,50 €

BIMESTRALE

Yatora è un liceale tanto intelligente quanto abulico e privo di stimoli… finché non sperimenta la pittura. Terminato il liceo, decide così di intraprendere una strada più difficile rispetto all’università, che lo accoglierebbe a braccia aperte: puntare all’ammissione in una prestigiosa accademia d’arte. Scoprirà che l’impegno e la volontà di applicarsi non bastano per realizzare un’opera che conquisti, ma che bisogna essere disposti ad aprirsi e comunicare allo spettatore tramite la tela. E anche a soffrire, incassare colpi e rialzarsi. Per Yatora si spalanca un mondo pieno di emozioni e sfide di cui non sospettava l’esistenza!

I Diari della Speziale 3

di N. HYUUGA, I. NANAO, NEKOKURAGE

8 VOLUMI – SERIE IN CORSO FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 184, B/N PREZZO – 6,50 €

Maomao, una giovane farmacista del quartiere a luci rosse della capitale, viene venduta suo malgrado come sguattera del palazzo imperiale, dove senza farsi notare riesce a proseguire i propri studi di fitoterapia e sulla preparazione dei veleni. Un interesse che si rivelerà fortunato per l’intera corte, permettendo alla ragazza di salvare i figli dell’imperatore da un male che altrimenti li avrebbe uccisi. Maomao attira così le attenzioni del bel eunuco Jinshi, che ha in mente per lei dei piani ben precisi: è tempo che l’ex erborista torni a preparare pozioni in… ehm… pianta stabile!

LA REGINA D’EGITTO 8

di CHIE INUDOH

8 VOLUMI – SERIE IN CORSO

FORMATO – 12,4×18 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 189, B/N PREZZO – 6,50 €

BIMESTRALE

Continua l’affascinante tuffo nell’antico Egitto dalle pagine di Harta (I Giorni della Sposa), uno dei successi manga dell’anno! Hatshepsut, costretta a sposare il fratellastro per permettergli di diventare faraone, passerà alla storia come la regina d’Egitto che ha regnato meglio e più a lungo, e soprattutto come una delle figure femminili più forti e caparbie di sempre. Non perdere il racconto, ricco di emozioni, battaglie e colpi di scena, della sua scalata al potere!

KOWLOON GENERIC ROMANCE 1

DI JUN MAYUZUKI

5 VOLUMI – SERIE IN CORSO FORMATO – 12X16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 208, B/N PREZZO – 6,50 €

Nei bassifondi della città murata di Kowloon, un insediamento sovrappopolato e in gran parte non governato della regione di Hong Kong, la trentenne Kujirai e il suo collega Kudo lavorano eroicamente come agenti immobiliari. Tra le mura del più grande labirinto del ventesimo secolo, in una distopia tanto surreale quanto amichevole, si incrociano le vite, i drammi e gli amori di giovani adulti alla ricerca disperata di una nuova vita.

OBSESSED WITH A NAKED MONSTER 1 – REGULAR EDITION

di OGERETSU TANAKA

VOLUME UNICO

FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 186 B/N PREZZO – € 6,90 €

OBSESSED WITH A NAKED MONSTER 1 DELUXE EDITION

di OGERETSU TANAKA

VOLUME UNICO

FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 186 B/N PREZZO – € 8,90 €

La saga dei giovani e bellissimi protagonisti di Love Whispers, Even in the Rusted Night e The Proper Way to Write Love continua in questa nuova infuocata serie della grande Ogeretsu Tanaka! Hayashida ha picchiato il suo ex fidanzato ma nel rapporto con l’attuale compagno, Shuna, tutto pare essere diverso. O almeno così sembra in teoria, perché Hayashida non riesce ancora ad aprirsi completamente con lui. Inoltre, Shuna sta per essere trasferito in un’altra città… È questo l’inizio della fine della giovane relazione? Attenzione! Il primo volume sarà disponibile anche in un’esclusiva versione deluxe, con allegato lo specialissimo albo spillato che raccoglie il manga Azami! Una chicca ancora inedita in Italia e che funge da prequel a tutto l’universo narrativo della geniale Ogeretsu Tanaka: impossibile da perdere per ogni fan del Boy’s Love!

JEALOUSY 1

di SCARLET BERIKO

5 VOLUMI – SERIE IN CORSO

FORMATO – 12X16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 192, B/N PREZZO – 6,90 €

Uichi Rogi vive come amante di uno scrittore, quando si imbatte in uno yakuza venuto a riscuotere un prestito: Akitora Ooyamato. Attratto da lui, Uichi prova a ricorrere a ogni mezzo pur di avvicinarlo. Ma, per la troppa foga, arriva a sfruttare involontariamente il nome dell’organizzazione malavitosa di cui Akitora è vicecapo, e la situazione precipita… Ha inizio una nuova saga Boy’s Love in salsa crime, dall’apprezzata autrice di Jackass!

LA FINESTRA DI ORFEO 4

di RIYOKO IKEDA

9 VOLUMI – SERIE COMPLETA

FORMATO – 15×21 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 400, B/N + COLORE PREZZO – 12,00 €

BIMESTRALE

Sullo sfondo di intrighi e macchinazioni, mentre l’Europa procede verso la Prima Guerra Mondiale, la giovane Julius deve affrontare un dramma per lei altrettanto cruciale: la scomparsa del padre. Per ottenere l’eredità a discapito delle sorellastre, figlie di primo letto, Julius è stata costretta dalla madre a fingersi maschio e a iscriversi a un conservatorio maschile, un luogo misterioso dove si tramanda una leggenda: chiunque si affaccerà dalla cosiddetta “finestra di Orfeo” si legherà alla prima fanciulla che vedrà passare… in un amore tragico!

BLACK JACK 3

di Osamu Tezuka

15 VOLUMI – SERIE COMPLETA

FORMATO – 15×21 – BROSSURATO PAGINE – 416, B/N PREZZO – 12,00 €

Il chirurgo fuorilegge Black Jack, uno dei personaggi più iconici del manga, fa il suo trionfale ingresso nella Osamushi Collection! Sempre pronto a girare il mondo per portare a termine operazioni impossibili, Black Jack è un individuo misterioso e carismatico, tanto geniale quanto ribelle. Sebbene sia un medico qualificato, rifiuta di accettare una licenza medica a causa del suo odio e della sfiducia nei confronti dell’ipocrisia e della corruzione della comunità medica. Si ritrova così a svolgere operazioni illegali, spesso per gangster e criminali, e sempre in cambio di tariffe esorbitanti. Considerato da tutti un orco egoista e indifferente, Black Jack nasconde però un’etica profonda ed è sempre pronto ad aiutare le vittime di crimini e di capitalisti corrotti.

Le novità Edzioni BD di settembre 2021

BOOK TOUR – La tournée

di ANDI WATSON

VOLUME UNICO

FORMATO – 15×21 – CARTONATO PAGINE – 272, B/N PREZZO – 15,00 €

Dopo la pubblicazione del suo ultimo romanzo, G. H. Fretwell, uno scrittore inglese di basso livello, si imbarca in un tour promozionale. Nulla sta andando secondo i piani e il suo viaggio si trasforma gradualmente in un incubo. Quando la polizia vuole fargli alcune domande su una misteriosa scomparsa, i guai di Fretwell sono solo all’inizio… L’acclamato fumettista Andi Watson, nominato ai premi Eisner e Harvey, torna finalmente al graphic novel per adulti, con questa appassionante commedia dark kafkiana. Spiritoso, surreale e acuto, Book Tour evoca tutte le ansie provate da ogni scrittore e le comprime in un gioiello comico dal brillante stile retrò.

CRITICAL ROLE: VOX MACHINA – LE ORIGINI 2

di MATTHEW MERCER, JODY HOUSER, OLIVIA SAMSON

2 VOLUMI – SERIE IN CORSO

FORMATO – 16,7×25 – BROSS. PAGINE – 180, COLORE PREZZO – 16,00 €

Critical Role è una delle webserie più seguite e popolari del mondo, con 70 milioni di visualizzazioni e una comunità di fan dedicati, i “critters”, che ogni settimana si sintonizza per seguire gli sviluppi del suo tema: un’appassionante campagna di Dungeons & Dragons, giocata da un cast di celebri attori e doppiatori. In questo volume prosegue l’avventura creata per la prima stagione della webserie: che fine ha fatto Grog il barbaro? Rintracciarlo vedrà il gruppo perdere un membro, guadagnarne un altro e rivelare parti del passato segreto di Grog… ma prima, i suoi amici dovranno trovarlo!

HEXED 2

di MICHAEL ALAN NELSON, EMMA RIOS, DAN MORA

3 VOLUMI – SERIE COMPLETA

FORMATO – 16,7×25 – BROSS. PAGINE – 112, COL. PREZZO – 16,00 €