La fine dell’era Craig ha, come di consueto, dato vita alla caccia al prossimo James Bond, tradizione che è divenuta un marchio di fabbrica del franchise. Dopo No Time to Die, si è aperto un particolare totcasting per chi dovrebbe interpretare in futuro la spia di Sua Maestà, con nomi eccellenti e ipotesi su quanto passaggio possa spingere il mondo di James Bond verso nuove direzioni. In tal senso si è espressa anche Barbara Broccoli, produttrice del brand, lasciando trapelare la possibilità che James Bond venga reiventato nel prossimo film.

James Bond verrà reinventato secondo la produttrice Barbara Broccoli

Durante un’intervista con Deadline, Barbara Broccoli ha affrontato il tema della modernizzazione del personaggio. Un tema che il franchise ha affrontato diverse in passato, dalla scelta di un Bond più pacato come quello di Timothy Dalton alla versione più cinica e disincantata portata sul grande schermo a Daniel Craig. Una volontà che potrebbe spingere i fan dell’agente segreto a dover pazientare piuttosto a lungo:

“Vogliamo reinventare Bond. Nessuno ha fretta, stiamo lavorando sul personaggio, ne parliamo approfonditamente. Non c’è una sceneggiatura e non possiamo nemmeno scriverne una sino a quando non decideremo come ci approcceremo al personaggio, perché davvero vogliamo ricreare Bond, chi sia realmente, e questo richiede tempo”

Interessante notare come ci si riferisca proprio a Bond, e non alla sua designazione di 007.

In No Time To Die abbiamo visto come il suo ritiro aveva aperto la strada a una nuova 007, interpretata da Lyshana Lynch, che è stata inizialmente rivale e poi compagna d’avventura di Craig. Sul tema del passaggio di consegne del ruolo, in molti hanno ipotizzato potesse esser proprio la Captain Marvel di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha poter interpretare la prossima gunbarrel intro di un film di Bond, ma le voci più recenti vedono in pole position un attore che è stato spesso accostato al nome dell’agente segreto della Corona, Idris Elba. Voci che vorrebbero Elba da tempo considerato per una parte all’interno del franchise, ma che non possono fare a meno di notare come la sua popolarità lo renderebbe perfetto proprio nel ruolo del protagonista.