Soltanto a inizio mese James Gunn è diventato co-presidente dei DC Studios insieme al produttore di The Suicide Squad, Peter Safran, quando il brand è stato acquisito dalla Warner Bros. Discovery, e già il regista sta facendo molto parlare di sé: nel corso della prima riunione ufficiale con lo staff della Warner Bros. Discovery, Gunn ha rivelato il suo amore per alcuni bizzarri personaggi DC: Metal Men e Bat-mite. Ciò significa che vedremo questi personaggi nei futuri progetti del DCU?

James Gunn ama Bat-Mite

James Gunn e il suo amore per i Metal Men e Bat-Mite

I DC Studios sono stati al centro di alcuni seri sconvolgimenti dopo la fusione tra Warner Bros. e Discovery, che ha portato alla cancellazione del prossimo film di Batgirl mentre era in post-produzione, tra le molte altre decisioni ad ampio raggio prese ddl CEO David Zaslav. Il mese scorso, il presidente della DC Films, Walter Hamada, ha lasciato la compagnia ed è stato sostituito dal duo formato da Peter Safran e dallo sceneggiatore/regista James Gunn. Secondo Deadline, Gunn e Safran hanno appena tenuto il loro primo incontro globale ufficiale su Zoom con lo staff di Warner Bros. Discovery questa settimana, dove Zaslav ha presentato i due nuovi co-presidenti e co-CEO.

Durante la conversazione, la coppia ha condiviso il loro amore per vari progetti DC Films, con Safran che ha sottolineato in particolare il suo amore per il successo del 2018 Aquaman e Shazam del 2019. Anche Gunn lo ha seguito con elogi per Superman e Batman, ma ha condiviso il suo amore soprattutto per due personaggi DC più sconosciuti: Metal Men e Bat-mite.

I Metal Men sono un gruppo di robot con IA avanzata, un gruppo minore di eroi che interagiva raramente con altri personaggi DC. D’altra parte, Bat-mite è un folletto che venera Batman e desidera emularlo. È un essere della quinta dimensione e ha accesso a una tecnologia estremamente avanzata, che a volte usa per mettere Batman in situazioni pericolose.

Ora che Gunn ha espresso il suo amore per questi personaggi, i fan stanno già iniziando a chiedersi se troverà un modo per incorporarli nella prossima lista di progetti DC. Tuttavia, Gunn e Safran non hanno annunciato nuovi film o programmi televisivi che saranno in fase di sviluppo sotto la loro supervisione. Dato che Gunn ha preso l’abitudine di usare l’umorismo sarcastico per lanciare sbavature a vari altri personaggi della DCU, così come capitato anche con eroi più insoliti come Polka-Dot Man e Weasel, avrebbe perfettamente senso che questi personaggi bizzarri trovino tuttavia un modo per inserirsi tra i progetti dei DC Studios.