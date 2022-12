In vista della recente rivoluzione che si sta tenendo in casa DC Universe, James Gunn, il capo dei DC Studios, ha recentemente rivelato che fra le ispirazioni per lo sviluppo futuro del DCU ci sono anche due serie animate. Scopriamo insieme maggiori informazioni a riguardo al futuro DCU pensato da James Gunn.

Il DCU di James Gunn si ispirerà a due serie animate

Secondo quanto riportato, James Gunn ha recentemente rivelato ai fan quali siano per lui i titoli DC di maggior ispirazione da tenere a mente nella ricostruzione del nuovo DC Universe.

Con sorpresa di molti, i protagonisti di queste sue affermazioni sono la serie Young Justice e Justice League Unlimited, le considerazioni arrivano tramite Twitter.

Hey James, you and Peter must be having tons of fun planning things out for the DCU (other than the Twitter crazies). Were any of the animated DC Shows like Justice League Unlimited and Young Justice an inspiration for you when planning out this universe? — Mr. K (@kweku6) December 20, 2022

Ma quali sono le caratteristiche di questa produzioni che hanno portato James Gunn a rilasciare questa dichiarazione? Purtroppo non lo sappiamo. James Gunn non ha infatti approfondito la questione, lasciando di fatto la possibilità agli appassionati di dar vita a discussioni e congetture. Come James Gunn prenderà ispirazione da queste serie è presto saperlo, seppur James Gunn aveva precedentemente spiegato al pubblico quale fossi il filo conduttore imprescindibile in questo nuovo DCU.

Infatti, durante uno scambio di battute che vedevano al centro la decisione di proporre un Superman senza l’attore Henry Cavill, James Gunn ha spiegato come la storia dei personaggi abbia una rilevanza non indifferente, e che le nuove produzioni non possono non tener conto di questo.

Le nostre scelte per il DCU si basano su ciò che crediamo sia il meglio per la storia e il meglio per i personaggi DC che esistono da quasi 85 anni. . Forse queste scelte sono grandiose, forse no, ma sono fatte con cuore sincero e integrità e sempre con la storia in mente.

