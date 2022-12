In occasione delle festività natalizie, Eagle Pictures propone sul mercato una serie di cofanetti per passare un Natale all’insegna del cinema con tanti prodotti Home Video. Siete pronti a farvi trasportare da tanti film cult e di autore? Oppure preferite vivere le avventure anime proposte in edizione limitata? Non preoccupatevi però, non mancheranno anche le serie tv più amate di sempre!

I cofanetti deluxe in Home Video per il Natale

Diabolik

Per festeggiare al meglio Natale 2022, vi proponiamo 4 imperdibili deluxe edition che hanno la particolarità di essere numerate, quindi perfette per tutti gli appassionati che sono sempre alla ricerca di pezzi esclusivi da aggiungere nelle proprie collezioni cinematografiche.

La prima proposta che vogliamo segnalarvi è quella dedicata alla trasposizione cinematografica di uno dei fumetti italiani più iconici di sempre: Diabolik. Il film viene proposto in una speciale deluxe edition composta da un’elegante scatola a edizione numerata. Al suo interno trova posto il lungometraggio, in doppio formato Blu-ray+DVD, del primo film dedicato Re del Terrore realizzato dai Manetti. E poi ancora, all’interno della confezione saranno presenti due card da collezione, un mazzo di carte rosso e uno nero, un magnete, una penna e il poster del secondo capitolo Diabolik – Ginko all’attacco”.

Il film vede nelk cast la presenza di Luca Marinelli nei panni di Diabolik, Miriam Leone in quelli dell’iconica Eva Kant e Valerio Mastandrea che interpreta l’Ispettore Ginko, il film è animato da brani scritti e composti da Manuel Agnelli ed è ispirato al terzo volume della saga ideata dalle sorelle Giussani.

Ghostbusters

Per tutti gli appassionati dei grandi cult, dal 7 dicembre sarà disponibile il cofanetto natalizio con la saga di Ghostbusters. Anche questa proposta viene venduta sotto forma di deluxe edition numerata, e al suo interno contenente i due film degli anni ‘80 e l’ultimo capitolo del 2021. Inoltre, per chi cerca la massima qualità dal punto di vista audio e video, vi informaiamo che questa nuova proposta conterrà al suo interno i primi due film del franchise in versione 4K UHD, nonché il sequel Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman. Come ogni edizione da collezioni che si rispetti, anche questa deluxe edition avrà al suo interno alcuni preziosi gadget come il poster originale del primo film della saga, la spilla e un portachiavi di Ghostbusters: Legacy.

Narcos

Passiamo ora dagli Acchiappafantasmi a una produzione Netflix che ha riscontrato un grande successo da parte del pubblico: Narcos. La serie TV, ideata da Carlo Bernard, Chris Brancato e Doug Miro, viene proposta in una nuova edizione natalizia contenente ben 8 dischi Blu-ray con le tre stagioni complete. In allegato ci saranno tantissimi gadget, tra cui un mouse pad, 6 card da collezione, una cartolina e una cartina della Colombia. Siete pronti a fare un viaggio a Medellín in compagnia del narcotrafficante Pablo Escobar?

Berserk – L’epoca D’oro

Infine, per gli appassionati di anime e manga, arriva sul mercato la deluxe edition dedicata a uno degli anime più amati di sempre: Berserk. Il cofanetto a tiratura limitata, disponibile nei formati DVD e Blu-ray, contiene la trilogia cinematografica di Berserk – L’epoca D’oro insieme a numerosi gadget. Tra questi troveremo un portachiavi beherit personalizzato, card da collezione, poster e un booklet da 56 pagine ricco di curiosità sull’opera tratta dall’omonimo manga del Maestro Kentarō Miura. Nel caso siate interessati all’acquisto, vi informiamo che il colate è disponibile anche su Amazon.

Nelle terre di Midland, un ragazzo immensamente forte conduce una vita priva di desideri e sogni, combattendo una battaglia dopo l’altra senza schierarsi con qualcuno o credere in qualcosa. Il suo nome è Guts, ed è un mercenario. Su quello stesso suolo muove i suoi passi un uomo dalle immense ambizioni, la persona che ha raccolto a sé un valoroso gruppo di soldati, la squadra dei falchi. Il suo nome è Griffith e, grazie a questi due fondamentali elementi, farà strada alla sua gloria…

Un Natale all’insegna dell’Home Video per gli appassionati cinefili

La Trilogia del Dollaro

Siete alla ricerca di un regalo da fare ad un grande appassionato di cinema? Desiderate un titolo diverso dal solito che abbia avuto un grande impatto tra i veri cinefili? La prima proposta che vogliamo segnalarvi è La Trilogia del Dollaro, il western di Sergio Leone. All’interno di questa speciale edizione a tiratura limitata troverete i tre lungometraggi dal titolo: Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo. Insieme ai film, contenuti all’interno di pregiate confezioni Steelbook, ci sarà poi un imperdibile booklet di 30 pagine.

Ingmar Bergman – Collection

La lunga lista dei cofanetti Home Video per Natale continua poi la proposta dedicata al più grande cineasta svedese: Ingmar Bergman -Collection. Questa edizione ripropone, attraverso ben 26 dischi in DVD (per un totale di 27 film e il documentario “Bergman 100” sulla sua vita), quarant’anni di carriera di Bergman, dalle prime sceneggiature ai capolavori della maturità, attraverso i film che hanno lasciato il segno nella storia del cinema.

Per gli appassionati di fantascienza, dei supereroi e altro ancora

Star Wars – 9 Film Collection

Passiamo ora alle proposte dedicate a tutti quegli appassionati che amano prendere le distanza con il pianeta Terra per immergersi in galassie lontane. La prima proposta di genere che vogliamo portare alla vostra attenzione è senza alcun dubbio quella dedicata all’universo Star Wars, con la Star Wars – 9 Film Collection. La saga cinematografica ideata da George Lucas viene proposta, nei formati DVD e Blu-Ray, racchiusa in un unico elegante cofanetto da collezione. Siete pronti a ripercorrere la storia di una generazione che ha fatto la storia del cinema appassionando milioni di persone in tutto il globo? Preparatevi allora a rivivere la discesa del giovane Anakin Skywalker verso il lato oscuro all’ascesa della Resistenza e la loro lotta per ripristinare la pace nella galassia, fino al suo epico finale.

Alien 1-6 – La saga Completa

Gli amanti della fantascienza arriva sul mercato una nuova edizione Home Video contenenti i 6 film del franchise di Alien. Il cofanetto contiene infatti al suo interno i 6 film: Alien, Aliens – Scontro finale, Alien 3, Alien – La clonazione, Prometheus e l’ultimo affascinante Alien: Covenant di Ridley Scott. Siete pronti a rivivere le origini di una delle creature più iconiche e terrorizzanti della storia del cinema?

Marvel fan

Tra i cofanetti Home Video dedicati al Natale potevano mancare i nostri amati supereroi? Ovvio che no! Per tutti gli appassionati del del Marvel Cinematic Universe arriva sul mercato la saga degli X-Men in Blu-ray. Questa nuova edizione raccoglie al suo interno le avventure dei celebri supereroi mutanti, dalle origini negli anni ‘60 a un prossimo futuro apocalittico passando dai giorni nostri. Nello specifico, il cofanetto racchiude ben 10 dischi con i film: X-Men, X-Men: 2, X-Men: Conflitto finale, X-Men: Le origini – Wolverine, X-Men: L’inizio, Wolverine l’immortale, X-Men: Giorni di un futuro passato, X-Men: L’apocalisse”, X-Men: Dark Phoenix e The New Mutants.

Pirati dei Caraibi

Se invece non avete voglia di andare in qualche galassia sperduta, ma volete comunque vivere una grande avventura, preparatevi a salpare insieme al mitico Capitan Jack Sparrow con il cofanetto dei Pirati dei Caraibi. All’interno della confezione saranno infatti presenti ben 5 dischi in DVD e Blu-ray che racchiudono l’intera saga del franchise.

Serie TV che passione

Passiamo ora alle ultime proposte dedicate ai regali di Natale con tanti prodotti che siamo certi faranno la gioia di ha il desiderio fare un bel binge watching natalizio!

Better Call Saul

La prima proposta che vogliamo mettere in luce è quella dedicata al capolavoro Netflix Better Call Saul, la serie TV che narra le vicende dell’icono avvocato visto anche nell’acclamata Breaking Bad. All’interno del cofanetto saranno disponibili tutte le 6 stagioni suddivise in 19 dischi disponibili nei formati DVD e Blu-Ray. Saul Goodman, interpretato da Bob Odenkirk, vi aspetta!

Sons Of Anarchy

Già disponibile sul mercato, il cofanetto dedicato alla serie TV Sons Of Anarchy promette grandi avventure a bordo di bolidi in corsa. La serie vede infatti protagonisti i Sons of Anarchy, un gruppo di centauri che dettano legge tra idealismo, traffico di armi e operazioni illegali a bordo delle loro Harley Davidson. Il cofanetto contiene al suo interno la bellezza di 30 dischi in DVD, contenenti tutte le 7 stagioni complete.

Dawson’s Creek

Se siete stati adolescenti negli anni ’90 e i primi ‘2000, siamo certi che al suono di Dawson’s Creek stiate già canticchiando la sigla. Questa nuovo cofanetto Home Video ottimo come regalo di Natale, contente le le 6 stagioni in formato DVD della serie TV, vi porterà a rivivere uno dei teen drama per antonomasia, all’insegna di tante vibes amarcord in compagni di Dawson (James Van Der Beek), Joey (Katie Holmes), Pacey (Joshua Jackson) e Jen (Michelle Williams) nell’iconica cittadina di Capeside.

Charlie’s Angels

Concludiamo le nostre proposte con il cofanetto dedicato alla serie TV Charlie’s Angels, con tanto di 29 dischi disponibili in DVD. La serie TV, prodotta da Aaron Spelling e Leonard Goldberg, narra le vicende delle mitiche Charlie’s Angels, tre ragazze detective assoldate dal misterioso Charlie Townsend nella sua agenzia investigativa a Beverly Hills.

