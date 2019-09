James Gunn ha deciso di non rivelare ulteriori dettagli su The Suicide Squad per molto, molto tempo

James Gunn su twitter annuncia di non voler dare nessuna anticipazione su Suicide Squad per molto, molto tempo. Cosa avrà in mente il regista?

Dopo l’annuncio di ieri, arrivato proprio dalla sua pagina Instagram, James Gunn ci rivelava il cast completo del prossimo film dedicato alla Suicide Squad, oggi, però, il regista fa un passo indietro.

James Gunn in un lungo tweet e rispondendo ai fan che chiedevano maggiori informazioni, dichiara di non aver rivelato tutto su quanto svelato nelle scorse ore circa i personaggi che prenderanno parte al film The Suicide Squad.

Some characters will get out. Some already have (although some reported on, including from reputable sources, have been very wrong). But, in all honesty, I don’t know if we’ll officially release character info for a long long while to come. https://t.co/xvL3jQYfZc — James Gunn (@JamesGunn) September 14, 2019

Come dice Gunn stesso, molte cose sono state divulgate, ma altre ancora no, e non verranno rese note per molto, molto tempo.

Per i fan del regista e per chi è curioso di vedere questo nuovo prodotto sul grande schermo, quello di James Gunn è davvero un tiro mancino, ma d’altronde, come egli è solito fare ha comunque dato possibilità di domandare e di chiarire a sua volta alcuni degli aspetti di questa controversa situazione.

Come già abbiamo detto, gli attori che James Gunn ci ha detto essere impegnati nel progetto sono i seguenti David Dasmalchian, John Cena, Jai Courtney, Joaquin Cosio, Nathan Fillion, Joel Kinnaman, Mayling NG, Flula Borg, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi, Alica Braga, Steve Agee, Tinashe Kajese, Daniela Melchior, Peter Capaldi, Julio Ruiz, Jennifer Holland, Viola Davis, Idris Elba, Margot Robbie e Michael Rooker.

DC e Warner, come abbiamo già detto qui, sono pronte ad iniziare le riprese del film The Suicide Squad già in questo mese di settembre 2019. Le riprese si svolgeranno prima ad Atlanta e poi a Panama, anche se queste informazioni non sono state confermate, né smentite, dalla Warner.

Sicuramente quella di James Gunn è una mossa di marketing per cercare di attirare attenzione su un prodotto in perdita, visti i risultati del primo film sulla Suicide Squad. Quello che è certo è il rispetto e il sincero apprezzamento che proviamo nei confronti di James Gunn, certi che farà un ottimo lavoro!