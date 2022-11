Lo sceneggiatore americano James Tynion IV ha stretto una collaborazione esclusiva con la Dark Horse Comics per realizzare una nuova linea di raccolte che comprenderà anche suoi precedenti lavori pubblicati su Substack, servizio di newsletter online, oltre a materiali esclusivi della sua Tiny Onion Studios. Dopo aver lavorato per Marvel, Image Comics e aver scritto Batman per oltre tre anni in casa DC, Tynion è diventato uno degli sceneggiatori più richiesti nel panorama fumettistico statunitense.

James Tynion IV realizzerà una nuova linea di raccolte per Dark Horse Comics

Tra le prime raccolte pubblicate ci saranno Blue Book, in arrivo il 22 febbraio 2023, e The Oddly Pedestrian Life of Christopher Chaos, in arrivo il 7 giugno 2023. Blue Book sarà incentrata su storie di incontri con alieni e il mondo sovrannaturale: la prima serie riguarderà Betty e Barney Hill, che negli anni ’60 ammisero pubblicamente di essere stati rapiti dagli UFO. The Oddly Pedestrian Life of Christopher Chaos racconta invece la storia di un solitario scienziato pazzo adolescente dal nome Christopher Chaos. Quando il ragazzo carino del liceo si rivela essere una creatura mortale, Christopher si ritrova in un mondo di mostri, eroi e una setta di cacciatori determinati nel farli fuori. A seguito di questa collaborazione con Dark Horse Comics alcuni lavori arriveranno prima su carta stampata, altri su Substack dove Tynion ha promesso di continuare a rimanere attivo.

James Tynion IV Launches Dark Horse Comic Book Line (Exclusive) https://t.co/EP1qjZBueP — The Hollywood Reporter (@THR) November 14, 2022

Le trattative tra lo sceneggiatore americano e Dark Horse Comics si erano già avviate a inizio anno. Tynion si è detto entusiasta di poter collaborare con una casa editrice che ha pubblicato alcuni dei fumetti più celebri di sempre e ha promesso che le due raccolte citate saranno soltanto l’inizio di un grande lavoro. Amplierà infatti anche True Wierd, una serie antologica di fumetti brevi in bianco e nero che tratta di fenomeni paranormali.