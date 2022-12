Il desiderio di Jason Momoa potrebbe ben presto diventare realtà. A seguito della notizia secondo cui il franchise di Aquaman terminerà dopo il film previsto per il 2023, ovvero Aquaman e il Regno Perduto, The Hollywood Reporter lancia un’altra indiscrezione bomba: l’attore sarebbe tra i primi a essere considerato per il ruolo di Lobo, celebre antieroe dei fumetti DC. I nuovi piani creativi sarebbero voluti in prima linea da James Gunn e Peter Safran, di recente nominati co-CEO della divisione DC Studios.

Niente più Aquaman per Jason Momoa, in futuro sarà Lobo?

Al momento non si hanno ulteriori dettagli in merito nè Warner ha confermato le voci, ma l’indiscrezione di THR va di pari passo con quanto emerso alcune settimane fa. Le voci di un progetto DCU che coinvolge Lobo sono emerse per la prima volta dopo che Gunn ha pubblicato una foto del personaggio sulla piattaforma di social media Mastodon. Del resto, lo stesso Momoa ha espresso a lungo il suo interesse per il ruolo di Lobo, ben prima che fosse ufficialmente scelto per il ruolo di Aquaman, nel 2014.

Creato dallo scrittore Roger Slifer e dall’artista Keith Giffen, Lobo è apparso per la prima volta in Omega Men #3 della DC Comics nel 1983. Originario del pianeta di Czarnia, Lobo è un cacciatore di taglie e mercenario interstellare che ha incrociato innumerevoli supereroi come Superman, sia sulla carta stampata che in televisione. Lobo è stato interpretato diverse volte nell’animazione, ma è apparso ufficialmente solo una volta in live-action, interpretato da Emmett J. Scanlan nella seconda stagione della serie drammatica Syfy Krypton.

I piani per il futuro della DC sul grande schermo, e non solo, dovrebbero finalmente essere rivelati nelle prossime settimane da Gunn e Safran. Nel frattempo il terzo capitolo di Wonder Woman è stato del tutto cancellato e anche i piani per un ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman sarebbero stati clamorosamente accantonati nonostante la sua comparsata nella scena post credits di Black Adam, annunciata in pompa magna ancor prima dell’uscita del film.