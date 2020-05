Jason Momoa e Peter Dinklage presto in un film di vampiri

Le star di Game of Thrones Jason Momoa e Peter Dinklage torneranno presto a calcare lo stesso set, questa volta per dare vita a un buddy movie in salsa vampirica. A rivelarlo in esclusiva è la testata Deadline, la quale ha citato le due celebrità come papabili produttori e protagonisti di Good Bad & Undead, prossimo lungometraggio firmato da Max Barbakow, regista alla sua prima esperienza con il grande cinema hollywoodiano.

In lavorazione presso gli studios di Legendary Pictures, Good Bad & Undead promette di essere una buddy comedy in cui Dinklage interpreterà un cacciatore di vampiri, ultimo erede della famiglia Van Helsing, mentre Momoa vestirà i panni di un vampiro che ha giurato di non uccidere mai più in vita sua. Stando alle prime indiscrezioni, i due collaborano in un sodalizio lavorativo atto a truffare abitanti spaventati dalle creature ultraterrene. Una via di mezzo tra Dragon Heart e I fratelli Grimm e l’incantevole strega, ma molto più goth.

L’idea della trama ci viene regalata da Mark Swift e Damian Shannon, autori meglio noti per la loro stesura di alcuni classici dell’horror trash, in primis Friday the 13th e Freddy vs Jason. Oltre a Good Bad & Undead stanno esplorando questa loro vena stilistica anche in un ancora innominato film diretto da Sam Raimi.

Oltre ad aver partecipato a Game of Thrones, Peter Dinklage si é prestato ai film Marvel (sia per la 20th Century Fox che per la Disney) ed è quasi certo che sosterrà questo nuovo progetto attraverso la sua casa di produzioni, la Estuary Films. Jason Momoa ha ancor meno bisogno di presentazioni, visto che è all’apice della sua carriera. Il suo Aquaman si è dimostrato il film più proficuo mai sostenuto dalla casa fumettistica DC e presto lo vedremo come Duncan Idaho nel Dune diretto da Denis Villeneuve.