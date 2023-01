L’incredibile bufera di neve che si è abbattuta sul Nord America continua a provocare enormi danni e disagi. Durata poco meno di due giorni, le temperature hanno raggiunto anche i quaranta gradi sotto lo zero causando la morte di quasi 60 persone e facendo rimanere senza elettricità circa un milione e mezzo di americani. Tuttavia, sembra che gli incidenti collegati a questo straordinario evento metereologico non accennano a fermarsi. Ne sa di certo qualcosa l’attore di Clint Burton (Hawkeye) Jeremy Renner, che è rimasto coinvolto in un incidente collegato al maltempo.

Jeremy Renner: la star dell’MCU in ospedale

La star del Marvel Cinematic Universe sarebbe stata portata in ospedale in condizioni critiche ma stabili, così come comunicato in una dichiarazione a Deadline, il noto sito di notizie riguardanti il mondo dello spettacolo. A quanto pare, Jeremy Renner è stato trasportato in aereo in ospedale il primo giorno del 2023, a causa delle ferite riportate durante la spalatura della neve caduta per la bufera.

La star, che tornerà nella serie di Paramount Plus The Mayor of Kingstown tra un paio di settimane, avrebbe una casa nella zona vicina al Monte Rose-Ski Tahoe, area colpita da una bufera di neve proprio alla vigilia di Capodanno e che ha causato la perdita di elettricità a diverse migliaia di case. Secondo il portavoce dell’attore, la famiglia è assieme a lui nell’ospedale in cui è ricoverato, ma non sono ancora state rilasciate dichiarazioni riguardo alle dinamiche dell’incidente.

