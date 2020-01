Joaquin Phoenix è il miglior attore al Critics’ Choice Awards!

L’anno per Joaquin Phoenix è iniziato con la vittoria ai Golden Globe Awards e la sua fortuna sempre non fermarsi. A distanza di qualche settimana, infatti, l’attore interprete di Joker/Arthur Fleck ha ricevuto il premio come miglior attore al prestigioso Critics Choice Awards. Oltre a questo, la lunga serata dei premi ha consacrato altri lungometraggi e interpreti.

Joaquin Phoenix si gode il meritato premio, ma insieme a lui figurano come vincitori Renée Zellweger, Brad Pitt e Laura Dern, che hanno rispettivamente vinto uno dei premi in palio al Critics Choice Awards. Di seguito tutti i vincitori della serata.

Miglior film

“Once Upon a Time… in Hollywood”*

Migliore attore

Joaquin Phoenix – “Joker”

Migliore attrice

Renée Zellweger – “Judy”*

Miglior attore non protagonista

Brad Pitt – “Once Upon a Time… in Hollywood”*

Migliore attrice non protagonista

Laura Dern – “Marriage Story”

Miglior giovane attore / attrice

Roman Griffin Davis – “Jojo Rabbit”

Miglior cast d’insieme

“The Irishman”

Miglior regista

Bong Joon Ho – “Parasite”

Sam Mendes – “1917”

Miglior sceneggiatura originale

Quentin Tarantino – “Once Upon a Time… in Hollywood”

Miglior sceneggiatura adattata

Greta Gerwig – “Little Women”

Miglior fotografia

Roger Deakins – “1917”

Migliori scenografie

Barbara Ling, Nancy Haigh – “Once Upon a Time… in Hollywood”*

Miglior montaggio

Lee Smith – “1917”

Migliori costumi

Ruth E. Carter – “Dolemite Is My Name”

Miglior trucco e parrucco

“Bombshell”

Migliori effetti visivi

“Avengers: Endgame”

Miglior film d’animazione

“Toy Story 4”

Miglior film d’azione

“Avengers: Endgame”

Miglior commedia

“Dolemite Is My Name”

Miglior film fantascientifico o horror

“Us”*

Miglior film straniero

“Parasite”

Miglior canzone

“Glasgow” (No Place Like Home) – “Wild Rose”

“(I’m Gonna) Love Me Again” – “Rocketman”

Miglior colonna sonora

Hildur Guðnadóttir – “Joker”