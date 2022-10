John Carpenter ci parla della sua passione per i videogames e afferma che Dead Space sarebbe un ottimo soggetto per un grande film.

Dead Space

John Carpenter vorrebbe lavorare ad un film tratto da Dead Space

Uscito nel lontano 2008, Dead Space ha subito conquistato il grande pubblico per le sue atmosfere claustrofobiche e la netta impronta horror. La saga narra le imprese di un “comune” ingegnere spaziale, Isaac Clarke, che, inviato a risolvere un guasto alle comunicazioni sulla nave-miniera USG Ishimura, si troverà a rischiare la vita affrontando i Necromorfi, terribili creature che per essere uccise devono essere letteralmente smembrate.

Lungo tutta l’opera è più che evidente l’impronta lovecraftiana, e spesso la psiche del personaggio vacilla davanti agli orrori affrontati. E la cosa non deve essere sfuggita al leggendario regista John Carpenter (di cui ricordiamo, tra i tanti, La cosa, 1997: Fuga da New York, Grosso guaio a Chinatown) che ha affermato che Dead Space, proprio per le sue caratteristiche, sarebbe un ottimo soggetto per un film. Questa sua affermazione è venuta fuori durante un’intervista al The A.V.Club dove, inizialmente, il regista ha rivelato di amare i videogames (tra i suoi preferiti del momento: Horizon Forbidden West, Assassin’s Creed Valhalla and Ratchet & Clank: Rift Apart). Alla domanda su quale videogioco gli sarebbe piaciuto lavorare per trarne un film la risposta non si è fatta attendere, ed è anzi stata abbastanza netta:

Ce n’è solo uno a cui riesca a pensare, e vi ho già accennato prima, ed è Dead Space. ne verrebbe fuori un film veramente grandioso. Quello potrei farlo.

Carpenter non ha nascosto la sua passione per il noto marchio, arrivando a professare il suo amore anche per l’ultimo capitolo, il terzo, che generalmente non riscontra un grande successo tra i fan. Attualmente Electronic Arts sta ultimando un remake del primo capitolo della saga di Dead Space (potete vederne il trailer qui). Il gioco oltre che dal punto di vista grafico verrà aggiornato anche per quanto riguarda Isaac: noto per non essere particolarmente loquace, in questa nuova edizione riceverà nuove, e più ampie battute. La nuova versione sarà disponibile dal 27 gennaio 2023, ma potete già ordinarlo a questo link.