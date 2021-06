John Wick 4: Donnie Yen si unisce al cast

Deadline ha riportato che il leggendario attore Donnie Yen si unirà al prossimo John Wick 4, il quarto capitolo della serie cinematografica con protagonista Keanu Reeves, del regista Chad Stahelski, diventato un successo globale con tre capitoli che hanno ottenuto quasi 600 milioni di dollari in tutto il mondo.

Donnie Yen e il suo ruolo nel film

Donnie Yen interpreterà un vecchio amico di John Wick e sembrerebbe che i due condividono una lunga storia e molti nemici simili. Altri particolari non sono stati rivelati, ma da queste poche informazioni possiamo supporre che il personaggio interpretato da Donnie Yen sia un altro tipo di assassino mortale. Forse uno che ha rinunciato a quella vita in modo simile a come ha fatto John Wick.

Il regista Chad Stahelski ha commentato:

“Siamo molto fortunati di avere Donnie Yen nel franchise. Non vedo l’ora di lavorare con lui in questo nuovo ruolo emozionante.”

Basil Iwanyk ha aggiunto:

“Donnie Yen porterà un’energia vibrante e potente al franchise. Eravamo determinati a portarlo a bordo di John Wick 4 e siamo entusiasti dell’opportunità di avere un talento così importante.”

Donnie Yen è uno degli attori-registi orientali di maggior successo ed è noto per il suo stile unico di combattimento cinematografico contemporaneo.

Ha recitato in film come xXx: Return of Xander Cage, il franchise IP Man e, naturalmente, Rogue One: A Star Wars Story. In quel film, ha interpretato Chirrut Îmwe, un guerriero cieco. La sua battuta “Io sono uno con la Forza, e la Forza è con me” è diventata iconica in pochi anni. Forse il suo ruolo in John Wick 4 diventerà altrettanto amato.

Ricordiamo che la produzione del film è curata da Basil Iwanyk, Erica Lee e Stahelski, in collaborazione con Keanu Reeves e Louise Rosner.

John Wick 4 inizierà le riprese quest’estate in Francia, Germania e Giappone e dovrebbe arrivare nelle sale il 27 maggio 2022.

