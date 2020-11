Joker Collector’s Edition, disponibile il cofanetto dal 9 dicembre

Joker Collector’s Edition, un cofanetto da collezione per il pluripremiato Joker di Todd Phillips, che sarà disponibile dal 9 dicembre in un’edizione a tiratura limitata.

Warner Bros. Home Entertainment e DC cavalcano l’onda del successo ancora duraturo del film Joker, che dalla sua uscita nel 2019 continua a far parlare di sè. E a buon diritto, dal momento che la pellicola diretta da Todd Phillips dedicata ad uno dei villain più celebri dell’universo fumettistico si è guadagnata due Premi Oscar (miglior attore protagonista e miglior colonna sonora originale), due Golden Globe e un Leone d’Oro alla 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Senza contare il miliardo di dollari di incassi in tutto il mondo. La Warner ha annunciato quindi l’arrivo di Joker Collector’s Edition, il nuovo cofanetto che farà di certo gola ai collezionisti e ai fan dell’eccentrica nemesi di Batman.

Si tratta di un’edizione limitata che conterrà il celebre film ormai cult cinematografico, in versione 4K Ultra HD e Blu-Ray, oltre ad una serie di contenuti speciali:

Digipack in cartoncino ;

; Il poster con grafica da collezione illustrata dalla creative community Talenthouse , che misura 30×50 cm;

con grafica da collezione illustrata dalla , che misura 30×50 cm; La replica plastificata del biglietto presente nel film che recita “Forgive my Laughter: I have a Condition“;

presente nel film che recita “Forgive my Laughter: I have a Condition“; Tre card con grafiche illustrate da collezione illustrate dalla creative community Talenthouse, che misurano 13,5×16,5 cm

Joker Collector’s Edition porta ancora una volta il Joker di Todd Phillips alla ribalta, con un’edizione da collezione della pellicola che opera una rivisitazione originale del celebre villain. Il film racconta infatti di Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) e della sua metamorfosi in Joker: un uomo vittima di una vita trascorsa tra apatia e dolore, mentre cerca di barcamenarsi tra un lavoro che lo ridicolizza e il suo desiderio di diventare un comico di cabaret. Le sue decisioni lo condurranno tuttavia verso il compimento dell’atto finale di quella tragedia che è la sua esistenza, al suono di un’amara e folle risata. Il cofanetto sarà disponibile dal 9 dicembre, ma è già possibile effettuare il pre-order qui.

Warner Bros. ha annunciato, inoltre, anche un’altra serie di novità in arrivo in home video. Tra queste, l’edizione speciale di Me Contro Te – Il Film: La Vendetta del Signor S., comprensiva del DVD del film dedicato ai più piccoli e del cappellino di Natale, disponibile dal 2 dicembre. La steelbook contenente il film Blade, per la prima volta in 4K Ultra HD e Blu-Ray, anche questa pronta all’acquisto dal 2 dicembre. Il Blu-Ray di Mortal Kombat e Mortal Kombat – Distruzione Totale, inclusi entrambi in un’unica edizione da collezione che sarà in vendita dal 9 dicembre.

Per quanto riguarda, invece, le serie TV, disponibili dal 2 dicembre il cofanetto comprensivo di tutte le otto stagioni di Arrow, in versione DVD o Blu-Ray, e quello dedicato alle tre stagioni complete di True Detective, in Blu-Ray.