Joker: nel sequel vedremo il vero villain?

In attesa di assistere alla consegna degli Oscar – del quale la pellicola diretta di Phillips potrebbe esserne protagonista visto le molte candidature – continuano ad arrivare indiscrezioni in merito al sequel del film di Joker che ha visto Joaquin Phoenix vestire i panni di Arthur Fleck. Dunque, secondo alcune voci di corridoio l’arrivo (ipotetico) del capitolo successivo di Joker potrebbe presentare la figura del vero Joker. C’è da dire che – effettivamente – i dubbi sul personaggio interpretata dal grande Joaquin Phoenix sono molti e lasciano poca chiarezza in merito alla reale identità di Arthur Fleck/Joker. Per questo motivo, un eventuale sequel potrebbe chiarire questo importante dettaglio.

Secondo alcune recenti dichiarazioni, sia l’attore protagonista del film che il regista Todd Phillips avrebbero piacere a lavorare ad un nuovo capitolo dedicato al personaggio di Joker. Tutti coloro i quali hanno visto a pellicola realizzata da Phillips, quasi certamente si saranno fatti una loro idea in merito alla vera identità di Joker. Le teorie “venute a galla” sono veramente molte. Per alcuni fan – addirittura – il personaggio visto della pellicola cinematografica con Joaquin Phoenix non sarebbe il vero Joker.

Nonostante tali ipotesi possono apparire troppo azzardate, alcune fonti andrebbero a confermare quanto detto sull’identità del personaggio. Dunque, se così fosse, potrebbe essere vero che il villain di Gotham City che tutti conosciamo non ha ancora fatto il suo ingresso ma potrebbe arrivare nel corso dell’eventuale sequel. Ad accendere ulteriormente questa ipotesi – e ad aumentare la poca chiarezza nella mente dei fan – è stato lo stesso regista Phillips. Infatti egli avrebbe rilasciato alcune affermazioni che mettono ulteriormente in dubbio la vera identità di Arthur Fleck. Ecco quanto dichiarato:

“Ci sono molti modi di guardare al film. Questa è solo una versione delle origini di Joker. Si tratta del racconto che questo tizio fa nella stanza di un manicomio. Non so se sia il narratore più affidabile del mondo, capite cosa intendo?”

Dunque, cosa avrà voluto dire Todd Phillips con queste parole? Quali sono le vostre ipotesi a riguardo? Se vi va, fatecelo sapere attraverso i vostri commenti.