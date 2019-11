Joker riceverà un sequel? Sì, a quanto pare!

Joker, il cinecomic con Joaquin Phoenix, ha recentemente superato il miliardo di dollari al botteghino internazionale. In queste ultime ore, stando a quanto dichiarato da Hollywood Reporter e Deadline, Warner Bros. avrebbe iniziato a lavorare al sequel della pellicola di Todd Philips.

Come in molti si aspettano, il sequel di Joker vedrà come protagonista ancora una volta Joaquin Phoenix, che ha già incantato tutti gli spettatori e la critica lo scorso 3 ottobre con un’ottima performance. A dirigere la pellicola, ci sarà con ogni probabilità Todd Philips.

Come se non bastasse, il report pubblicato da Hollywood Reporter afferma che lo stesso Philips starebbe pensando di portare nelle sale cinematografiche altri celebri villain della DC Comics, come Lex Luthor – acerrimo nemico di Superman – e Darkseid – personaggio creato da Jack Kirby e Al Plastino.

Ritornando a Joker, questa pellicola ha riscosso un gran successo, tanto da garantirgli un record come primo film Rated-R a superare la mastodontica cifra di un miliardo al botteghino. Oltre a questo, la creatura di Philips potrebbe anche portare a casa qualche statuetta alla prossima cerimonia degli Oscar.

Prima di concludere, vi comunichiamo che le informazioni contenute in questo articolo sono frutto di speculazioni, e di conseguenza è doveroso prenderle con le dovute precauzioni, nonostante esse fossero molto attendibili. Vi consigliamo, infine, di continuare a seguirci per ulteriori novità a riguardo.